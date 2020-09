Así celebrarán la función del 87 aniversario del CMLL tras casos de COVID-19

Con la salida de último momento de los Guerreros Laguneros, debido al positivo por COVID-19 de su líder, el Último Guerrero, la función para celebrar el 87 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre ofrece la noche de este viernes siete batallas de campeonato a una sola caída, en la que igual número de cetros estarán en disputa en la Arena México.

En la batalla estelar, los sorpresivos Rey Cometa y Espíritu Negro enfrentarán a los dueños de los cinturones de parejas del CMLL, Carístico y Místico. Los retadores llegan con una racha de tres triunfos consecutivos tras el reinicio de las actividades, pero coronarse no será sencillo. "Que vengan invictos no quiere decir que sean mejores que nosotros. Hemos enfrentado a lo mejor y ellos no tienen nada que perder, porque están enfrentando a la mejor pareja del CMLL", advirtió Místico.

A Carístico le agrada el reto y reparte la presión en ambos bandos. "No hay que confiarnos porque pueden dar la sorpresa. Se ganaron la oportunidad y el público los puso ahí. Ahora tienen que aprovecharlo porque la Arena México impone y en la lucha estelar del aniversario, aún más".

No haberse enfrentado antes es una desventaja para ambos, así que quien mejor se acople saldrá con los cinturones en su poder. "Ante nosotros les van a temblar sus piernitas y si no saben dominar sus nervios, les va a pesar mucho el duelo", sentenció Místico.

Compromiso igual de fuerte es el que enfrentarán las Amazonas de la empresa, ya que ocuparán dos espacios en la cartelera estelar.

La Metálica estará bajo el acecho de Reina Isis y peligra su reinado como monarca nacional. "Estoy ansiosa para que ya llegue esta lucha, tenemos mucho que dar en esta función".

Lluvia fue la elegida por el público en las votaciones previas, pero un contagio por coronavirus la dejó fuera. "Es algo difícil el cambio de rival, porque nunca he luchado contra Reina Isis, somos del mismo bando. Pero la combinación puede hacer que ‘saquemos chispas’ como parte de la sangre nueva ruda de nuestra empresa".

En la esquina de la experiencia aparece Marcela, quien ya tenía estudiada a Princesa Sugehit como enemiga, así que tras su ausencia (también por un positivo en Covid-19), enfoca su atención en la peligrosa Dallys. "Luchar en la función de aniversario es algo que me llena y más que es una lucha por el campeonato. Estoy preparada para todo lo que traiga mi rival".

Una retadora con la que hace tiempo sostiene una rivalidad durísima. "Es una mujer fuerte y una profesional que se ha preparado muy fuerte. Nos conocemos bien y vamos a ‘partirnos el alma’. Impone mucho por su fuerza y potencia, pero no descarto mi calidad y experiencia para ganar".

MÁS CAMBIOS. Debido a que el Bandido, quien era el contrincante de Volador Jr., por el campeonato welter de la NWA, dio positivo al Covid-19, ese espacio lo ocupará Templario.

Además, la lucha por los campeonatos del tercias avalados por el CMLL, entre los Guerreros Laguneros y Terrible, Hechicero y Templario, fue pospuesta por el contagio del Último Guerrero, anunciado hace unas horas.

En su lugar, Titán se jugará el campeonato welter del CMLL ante el lagunero Soberano Jr. Un combate que pese a entrar de emergencia, puede ser uno de los más atractivos de la noche en el coso de la colonia Doctores.

La función a puerta cerrada, que será transmitida vía streaming, incluye el choque por los cinturones nacionales de tercias, en poder de Sansón, Cuatrero y Forastero, quienes los defenderán ante los experimentados Cancerbero, Raziel y Virus, quienes fueron puestos ahí por los votos de los aficionados en la dinámica que realizó la compañía en su página oficial.

Las hostilidades arrancarán con el duelo de micro estrellas, entre el campeón de la categoría, Chamuel, y su acérrimo rival, Microman, quien ya fue el verdugo de la máscara del rudito y subirá con la intención de repetirle la dosis sobre el enlonado de la Arena México. "Estoy ahí porque lo merezco y no defraudaré la confianza de los aficionados. Ya tengo un lugar reservado para ese trofeo en mi casa".