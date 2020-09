2003: Primer Día Nacional de la Donación y el Trasplante de Órganos en México

Según información de la Secretaría de Salud, "la donación es el acto de dar un órgano, tejido o células de sí mismo a otra persona que lo necesita para mejorar su salud".

Si bien la cultura de donación en México ha mostrado algunos avances, expertos y autoridades sanitarias consideran que aún queda mucho camino por recorrer, pues se estima que en el país existen más de 20 mil personas necesitadas de un trasplante.

Con el objetivo de fomentar la donación, el entonces presidente Vicente Fox decretó el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, el cual se ha venido celebrando anualmente desde 2003, cada 26 de septiembre, dando inicio también a toda una semana de promoción de la donación.

Según la ley vigente en México, el único requisito para convertirse en donador es ser declarado clínicamente sano y aceptar el acto por voluntad propia, de modo que las personas que padecen de sus facultades mentales y no pueden valerse por si mismas no son candidatas para ser donadores.

Es importante saber que incluso pueden hacerse donaciones en vida, ya sea de riñón, lóbulo pulmonar, segmento hepático, sangre, médula ósea, hueso y placenta.

Si una persona ha muerto y ha decidido ser donador puede contribuir aportando corneas, piel, hueso, ligamentos, tendones, válvulas cardíacas, vasos sanguíneos, riñones, hígado, corazón, pulmones, páncreas e intestino.

Según una encuesta realizada por la consultora Mitofsky, citada por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, una de cada dos personas desearía ser donadora de órganos, sin embargo al no comunicar la decisión a sus familiares o no registrarse en programas para donadores, la donación no se hace efectiva, por lo que se invita a quien quiera contribuir con los pacientes necesitados a darse de alta en los registros y expresar abiertamente su voluntad de donar, pues puede colaborar a salvar una vida.