Reclama a alcalde promesa de adquirir mastógrafo

La presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Cabildo de Lerdo, Gloria Torres, recordó en sesión ordinaria de Cabildo la propuesta hecha por el alcalde Homero Martínez Cabrera desde el inicio de su administración de adquirir un mastógrafo, así como de contar con un resguardo para atender a las mujeres víctimas de violencia extrema.

Sobre este último punto, el alcalde aseguró que se ha hecho uso de un inmueble, cuya dirección no pudo revelar por cuestiones de seguridad, para atender a las mujeres que así lo han solicitado, sin embargo, en declaraciones de la titular del Instituto de la Mujer, Beatriz Galván, detallaba que ante la falta de un espacio para la atención de las víctimas se solicitaba la atención de instituciones de Gómez Palacio y de la vecina ciudad de Torreón.

"Sobre el resguardo, lo he estado platicando con la directora, hemos estado utilizando un inmueble cuándo hay necesidad de resguardar a una mujer que ha sido agredida, en esa parte, lo he platicado con la directora, no podemos anunciar dónde está el resguardo…Yo soy el más interesado de que si hay algún suceso de violencia intrafamiliar, las personas soliciten el resguardo física, en esa parte lo estamos haciendo", explicó el edil.

Sin embargo, el pasado 7 de septiembre, la titular del Instituto de la Mujer informó: "nosotros tenemos apoyo de Casa Arca en Gómez Palacio y Musas de Torreón y otro contacto en Durango. Es una de las recomendaciones (contar con un resguardo) para poder salir de la alerta de género, es urgente para poder cumplir con todas y cada una de las recomendaciones".

Sobre la compra del mastógrafo, compromiso que adquirió el edil a principios del año, según recordó la regidora por Morena, el alcalde comentó que será un tema que tratará con el director de Salud Municipal, Cecilio Medina.

"Reviso lo del tema del mastógrafo porque sí, desde que planteamos el año pasado está pendiente la adquisición en el área de salud para ver en qué trámite estamos".