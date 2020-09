Zlatan Ibrahimovic es positivo a COVID-19

A través de su cuenta de Twitter, el siempre polémico atacante sueco informó: "Arrojé negativo a COVID ayer y positivo hoy. No tengo síntomas. El COVID-19 tuvo el valor de desafiarme. Mala idea", lo que desató millones de reacciones alrededor del mundo. Ibrahimovic pasará el aislamiento por el momento en su casa de Milán, bajo una continua atención médica.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea