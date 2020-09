Kalimba vive un año de catarsis

La contingencia sanitaria ha afectado a millones de personas en el mundo y en el caso de Kalimba no fue la excepción. El artista pretendía conocer una vida nueva en este 2020 y la pandemia no se lo permitió.

"Este ha sido el año de una exagerada catarsis para mí. Antes de saber que venía una pandemia había tomado varias decisiones para mi vida. Quería conocer una vida nueva y a nuevo Kalimba, pero no lo logré por todo lo que ha pasado.

"Iba a aprovechar este año para crear mi nuevo disco y hacer la gira con OV7, pero entre todo lo que ha pasado quería llevarme todo muy tranquillo. Llevo 35 años frente a ustedes en las pantallas y en verdad quería conocerme más, pero encerrado no lo iba a lograr", comentó.

El exintegrante de OV7 platicó con El Siglo de Torreón vía zoom de un concierto virtual que dará el 3 de octubre y durante la charla reveló cómo le ha afectado la pandemia y la manera en que ha tratado de ayudar el prójimo.

"Desde que esto salió, me dije, 'Cómo ayudo' y pensé que no podía hacerlo como la persona que soy, sino como el cantante. Hicimos donaciones a hospitales y ayudé a varias marcas a promocionarse sin cobrarles ni un peso. Cuando viene una crisis, antes de volvernos locos, lo primero que hay que hacer es buscar soluciones".

Sobre el espectáculo que dará vía streaming desde el Pepsi Center de la Ciudad de México, Kalimba sostuvo que será natural, sin tanta parafernalia. Hará un recorrido de todos sus éxitos y de temas que le gustan.

"Este unplugged es natural, no va a tener todo lo que utilizamos para hacer este circo llamado 'la industria de la música o entretenimiento', entonces no hay fuego, no hay pantallas, veintiocho bailarinas, dos elefantes, tres camellos, algo del cielo, eso no va a pasar, seré solo yo mis músicos y el corazón de todos nosotros cantando juntos y eso a mí me hace regresar a ese punto de madurez", manifestó.

En el evento, que comenzará a las 20:30 horas, Kalimba contará con invitados especiales como Dalú y Samo, quienes ya están listos para apoyar al intérprete.

"La ventaja es que haremos un concierto íntimo, algo que no había hecho antes. Me van a acompañar Melissa Galindo, Oscar Calderón, Chucho Rivas, Dalú y Samo. A todos los admiro mucho y ha sido un honor que estén conmigo ese día".

A la par de esta presentación, cuyos boletos cuestan 99 pesos, el artista está preparando un nuevo material discográfico que saldrá este año.

"Justo después de que se realice el concierto, vamos a lanzar el primer sencillo de mi nuevo disco. El tema se llama Exclusivos. El álbum tendrá 11 rolas, ya tenemos 10 seleccionadas y en breve me meteré al estudio para grabar sus vocales".

En la charla virtual, Kalimba expresó que la vida le ha dado la satisfacción de trabajar en lo que le gusta…cantar y además está explorando la labor de producción con su propia disquera que ya cuenta con tres artistas, entre ellos, Melissa Galindo.

"Pasé por el punto de abrir mi disquera, trabajar la industria, aprender que es una industria, que crece a través de la economía, como cualquier empresa, que el arte queda en segundo plano, que con tu ego no puedes decir 'yo voy a cantar este género y la gente lo va a comprar', tienes que conocerte como artista y saber qué quieren de ti, saber hasta dónde estás dispuesto a ceder y qué quieres dar en el escenario", apuntó.

El hermano de M'Balia aprovechó para agradecer a su familia el apoyo que le ha dado y agregó que desea usar su voz para emprender labores altruistas.

"Considero que mi talento no es mío, no me pertenece, se lo debo a Dios, no fue opción mía, nadie me preguntó, creo que lo decidieron por mí y si mi voz tiene un propósito tengo que buscar cual es y de ahí parte mi activismo y mi intención de ayudar a los demás, así que primero se lo debo a Dios y segundo a los padres que me dio, mi papá cuando era chiquito me dijo: 'si la música no se comparte, se guarda en un cajón' entonces las primeras veces que compartí mi música fue con mi familia y empecé a descubrir que literal yo podía cambiar la tristeza de alguien en una sonrisa, con tan sólo cantándole y para mí ese es el verdadero propósito de mi voz cambiar corazones'", puntualizó.