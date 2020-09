Héctor Sandarti comparte daños en su departamento incendiado

La pandemia trajo a Héctor Sandarti más de un inconveniente. Como todos, tuvo que hacerse a la idea de que debía cuidarse para evitar el contagio, pero además enfrentó el desempleo en mayo, cuando fue despedido del programa matutino en el que trabajó durante dos años.

Afortunadamente su trayectoria le ayudó para conseguir pronto un nuevo empleo en televisión y cuando pensaba que al fin podía relajarse en Cancún, el departamento donde se encontraba con su esposa Paulina y su hija Juliana se incendió por un corto circuito.

"Lo primero que pensé fue 'no es cierto, no me toca a mí' yo que soy el rey de los optimistas dije 'esto es un error, alguien estará fumando o algo pasó, no es mi departamento', obviamente en el primer momento hay un tema de negación", afirmó Sandarti en entrevista.

El inmueble es propiedad de su primo, quien se lo prestó para su estadía. Durante el percance él y su familia estaban fuera, habían acudido a un desayuno en casa de unos amigos, por lo que lo más preocupante para el conductor eran los daños materiales.

Hoy sabe que los gastos de reparación no serán tan altos, pues sólo se dañó el ducto de lavandería y en general los cables y conexiones del cuarto de lavado. El seguro cubrirá los gastos de esas pérdidas y él ya se reunió con su primo para hablar de lo sucedido.

"Él (su primo) llegó junto con su esposa, cenamos ayer para poder relajarnos, platicar y sacar un poco el sentimiento, porque obviamente ellos como dueños del inmueble tienen un sentimiento de pérdida importante. Por las próximas semanas el departamento estará inutilizable en lo que se hace toda la rehabilitación del sistema eléctrico, se vuelve a conectar el agua y se hace una limpieza de lo que se llegó a quemar", detalló.

Mientras tanto, se mantiene optimista ante los golpes que le ha impuesto esta temporada y asegura que tiene un sentido de resiliencia innato del que ha aprendido durante su vida.

"Una persona que me sigue en redes sociales me ponía 'oye Sandarti hazte una limpia', muy linda, como un consejo y yo la verdad es que le contestó 'no necesito una limpia' porque la verdad es que cosas negativas nos van a pasar a todos, sobre todo ahora que estamos en época de pandemia. Yo creo que la conversación dentro de algunos años va a girar en torno a '¿Tú que perdiste en el 2020?', porque todos vamos a perder algo", consideró.

Con la intención de contribuir a la reactivación de la economía en Quintana Roo, seguirá vacacionando ahí, en los próximos días visitará Cozumel y Playa del Carmen. Para noviembre espera poder viajar a Guatemala y encontrarse con su mamá, quien recientemente sufrió una caída y aunque en otras ocasiones ha superado este tipo de accidentes, ahora él y sus hermanas se turnarán para cuidarla.

"En esta ocasión fue un poco más grave porque se pegó en la cabeza y se hizo una pequeña fractura en el hombro, todo su peso cayó sobre el brazo. El doctor dijo que no necesita hacer un enyesamiento, simplemente mantenerla con un cabestrillo para que no se mueva, pero aún así es un tema complicado, mi madre necesita atención constante incluso en las noches", expresó el también actor.