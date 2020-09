Elección interna de Morena parece más un concurso de popularidad: Citlalli Hernández

La senadora con licencia y candidata a la secretaría general de Morena, Minerva Citlalli Hernández Mora dijo que el concurrido proceso para la elección de la presidencia y la secretaría general de este partido político ha sido inequitativo y muy difícil además de que parece más “un concurso de popularidad” que un cambio de dirigencia nacional.

Lo anterior en referencia a la encuesta de reconocimiento que mandató la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al Instituto Nacional Electoral (INE) que concluye el próximo 28 de septiembre y de la que se obtendrán listas de tres mujeres y tres hombres por cargo para posteriormente realizar la encuesta nacional abierta.

En entrevista con El Siglo de Torreón, la morenista, señaló que la decisión del Tribunal “es una cosa muy extraña” pues es ajena a la vida interna y estatutos del partido además de que en la encuesta abierta a la ciudadanía, no se miden ideas y proyectos sino únicamente conocimientos que un grupo de personas tengan sobre quienes están aspirando a los distintos cargos.

“Es un proceso inequitativo porque le quita la esencia más básica de nuestro partido que siempre ha sido que cualquier militante no importa quién sea, siempre y cuando tenga trabajo territorial y respaldo de sus compañeras y compañeros pueda participar en un proceso interno y ser dirigente o ser candidato, este método le rompe esa esencia a Morena y ya no van a poder participar militantes de a pie que no sean conocidos, que no tengan acceso a medios de comunicación o que no sean populares por decirlo de una manera.

Genera un proceso de inequidad que se había agravado cuando tampoco habían garantizado un mecanismo de paridad de género, finalmente el Tribunal le pide al INE que es quien emite la convocatoria de este proceso que garantice la paridad”, apuntó. Hernández Mora mencionó que no hay reglas de fiscalización ni de tiempo por lo que prácticamente se convierte en una competencia en la que “podría ganar quien tenga más dinero para invertir en su imagen pública, para darse a conocer, más acceso a medios, etcétera”.

Ante lo que considera un proceso extraordinario, destacó que algunos de las y los participantes completaron su registro bajo protesta porque se trata de “un exceso” del Tribunal. “Pero bueno, estamos participando y tratamos de darle más ideas y más contenido a esta contienda que parece un concurso de popularidad más que un cambio de dirigente”. Destacó que pese al escenario inequitativo, cuenta con un respaldo que le da más posibilidades de ganar pues el sector mayoritario de la militancia “está conmigo…y me ha dado su confianza, estamos haciendo una campaña cercana a la lógica política que predomina en Morena, es decir, nunca hemos creído que una campaña política debe seguir ganándose a través de quién tiene más dinero o quién tiene más proyección mediática, tenemos que cambiar la manera de hacer política”. Recordó que las últimas encuestas la favorecen y que de resultar electa, trabajará para recuperar la institucionalidad y fortalecer los comités con la intención que los de base tengan formación política, técnica y administrativa que permitan tener cada vez más cuadros políticos para la izquierda gobernante.

La legisladora señaló que su propuesta inicia con un proceso de reconciliación y reorganización.

“Morena creció muchísimo en los últimos años, es un partido político que sumó a mucha gente, sobre todo después de la elección de 2018. Mucha gente valiosa, mucha gente que aporta mucho al proyecto pero también hay quienes aprovechando esta generosidad de Morena de abrir las puertas a quien quiera transformar el país, llegan a la casa con sus reglas viejas, con sus prácticas de antaño y que por supuesto intentan incluso desplazar o demeritar a quienes fundamos el partido, yo creo que eso ha sido parte del conflicto interno que vivimos, es decir, los unos quieren desplazar a los otros, y los otros quieren desplazar a los unos y me parece que eso es un error”, apuntó.

Comentó que una de sus propuestas es convencer a la pluralidad y diversidad del partido político a privilegiar el diálogo político y la construcción de acuerdos en torno a una idea de proyecto que permita seguir profundizando la Cuarta Transformación.

“Y obviamente eso implica no un acuerdo político con base en la repartidera del pastel sino el acuerdo político con base en lo que nos une, nos une acompañar al presidente, nos une acompañar la transformación, nos une defender la transformación del sector reaccionario y conservador que intenta a base de mentiras y denostaciones frenar la transformación y nos une la profunda convicción de que Morena tiene que ser un partido con nuevas prácticas políticas, si sobre esto podemos generar reconciliación, me parece que avanzaremos bien, no es fácil pero creo que nadie en los últimos años ha provocado diálogo entre todas las partes”.