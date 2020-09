Selena Gomez muestra cicatriz en traje de baño

Selena Gomez mostró orgullosa su cicatriz que le dejó la cirugía de trasplante de riñón a la que se sometió en 2017.

A través de Instagram, la cantante de 28 años posteó una fotografía en traje de baño en la que se aprecia la marca que se extiende a su muslo derecho.

La intérprete de Lose You To Love Me confesó que en un principio le fue muy difícil mostrarla, al grado de que no quería que se viera en fotos, por lo que siempre se las ingenio para ocultarla.

"Cuando recibí mi trasplante de riñón, recuerdo que al principio fue muy difícil mostrar mi cicatriz. No quería que apareciera en fotos, así que usé cosas que lo cubrierían".

Convencida de que su cuerpo es hermoso y de que se siente orgullosa de haber librado el complicado proceso de trasplante, Selena decidió posar y lucir su cicatriz, para que con ello se envíe el mensaje a las mujeres de que todos los cuerpos son hermosos.

"Ahora, más que nunca, confío en quién soy y por lo que pasé ... y estoy orgulloso de eso. - Felicitaciones por lo que estás haciendo por las mujeres, lanzando @lamariette, cuyo mensaje es simplemente que ... todos los cuerpos son hermosos", añadió.