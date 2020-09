¿Cómo ahorrar batería en tu celular?

Tal vez te encuentras fuera de casa y has olvidado tu cargador, o simplemente sufres con la duración de la batería desde hace tiempo; por ello te compartimos algunos consejos básicos para hacerla rendir más.

Sigue estos pasos y evita que se drene la energía de tu celular con facilidad.

Brillo de la pantalla

Esta es una de las mejores maneras para ahorrar batería en tu teléfono. Poner el brillo al mínimo en los momentos en los que no lo estás utilizando para ver algo puede hacer la diferencia.

Durante las llamadas o cuando lo estés utilizando puedes cambiarlo sin problemas, al mismo tiempo que verás cambios notorios en las horas de carga.

Vibración

Aunque era uno de los factores a los que menos se le suele poner atención, sin embargo, es uno de los esquemas que más consume energía. Lo mejor es quitarle el modo vibración a las llamas y las notificaciones para ahorrar batería al máximo.

No abrir y cerrar aplicaciones

Este es uno de los más grandes errores si se trata del ahorro de energía. Cerrar las aplicaciones y cuando las necesitas otra vez volver a abrirlas supone que tu celular debe trabajar con todo su potencial repetidas veces.

Lo mejor que puedes hacer es dejarlas en segundo plano y dejar que la optimización de los recursos de los sistemas operativos trabaje, después de todo, para eso fue diseñada.

Ayudará a ahorrar energía, aunque en muchas ocasiones puede aumentar el consumo de datos.

Pantalla encendida lo necesario

Lo mejor que puedes hacer es no desbloquearlo sin razón alguna. Quizá pienses que no haces esto, pero también nos referimos a esas ocasiones en las que prendes la pantalla para verificar si no tienes alguna llamada o mensaje.

Deja la pantalla bloqueada y sigue con tu vida sin estar enajenado a tu teléfono.

Modo de ahorro de energía

Tanto IOS como Android tienen un modo de ahorro de batería. Puedes activarla en tu configuración para modificar el rendimiento de tu celular. Te ayudará significativamente a no estar gastando energía de manera desmedida.

Sólo debes tener en cuenta que si haces esto, en caso de que requieras hacer algún trabajo que necesite mucha rapidez, debes quitar este modo para que el sistema se agilice, de lo contrario estará lento.

Desactiva el WiFi y Bluetooth

Quizá constantemente tienes conectados tus audífonos wearables conectados a tu teléfono todo el día, pero si te encuentras en una crisis son energía y te queda poca batería, lo mejor sería que consideres quitarle el Bluetooth y WiFi.

Si te encuentras en un lugar abierto donde no estás usando el WiFi es mejor que lo desactives, ya que los smartphones gastan recursos buscando las redes a las que puedan conectarse y baja el rendimiento de tu equipo.

Otra razón por la que tu teléfono no logra ahorrar energía es porque apps que suelen drenar energía, o quizá si tienes un modelo 2010 sea momento de cambiar de dispositivo.