Pati Chapoy crítica a 'Los Mascabrothers' por sketch

Pati Chapoy criticó el último sketch que realizaron los comediantes Fredy y Germán Ortega, mejor conocidos como “Los Mascabrothers”, en el nuevo programa con el que regresaron a Televisa.

Durante la emisión de Ventaneando, la famosa conductora regañó a los hermanos por incluir a un niño en su espacio televisivo.

“Les voy a llamar la atención porque hicieron un sketch, el viernes si mal no recuerdo, dónde ocuparon a un niño...", comenzó para después ser interrumpida por Bisogno: “¿Pero te gustó su programa?”, a lo que Pati contestó: "por supuesto que me gusta, lo que hagan ellos me encanta, pero hicieron un sketch con un niño y no estoy de acuerdo... no voy a decir de qué se trata el sketch que hicieron con ese niño, pero ellos lo saben y espero que no se vuelva a repetir, ¿ok?... No importa que sea a las 11 de la noche” señaló la periodista.

El sketch que ocasionó que Chapoy perdiera los estribos fue “El niño que vendía ciruelas”, en el que dos personajes adineradas le ofrecen al humilde niño 100 pesos por dejarse inyectar gasolina en las venas, haciéndolo convulsionar, para después salir corriendo y terminar desmayado, situación por la cual el sketch remató con un “se le acaba la gasolina”.

Para Chapoy no representó un chiste, motivo por el que terminó por reprender a “Los Mascabrothers” diciéndoles: “Les están dando una idea a los papás de que pueden hacer una cosa así o a la gente que está trastornada”.

Por el momento ninguno de los comediantes se ha manifestado en torno a las recientes declaraciones de la presentadora.