Va Rodríguez Piña por homologación en materia sucesoria

Los notarios enfrentan retos fundamentales como la homologación de disposiciones en materia sucesoria, además de reformas urgentes en el área corporativa y civil, por lo que se requiere trabajar de la mano con el Poder Legislativo, además de fortalecer la labor social.

Así lo indicó Raúl Rodríguez Piña, notario 249 de la Ciudad de México y candidato a la presidencia del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, quien explicó que se requiere de generar reformas que permitan superar la crisis derivada de la pandemia por COVID-19, incluso en términos de tomar algunas resoluciones sin estar obligados a que sean realizadas en forma presencial, dada la condición sanitaria actual.

Se refirió al Mes del Testamento, que está por concluir, y explicó que se debe homologar y uniformar las disposiciones en materia sucesoria, para hacer más accesible este trámite a la ciudadanía. Citó el caso de Coahuila, donde se requiere presentar a tres testigos al momento de elaborar el documento, mientras que en Durango o la Ciudad de México no es necesario, lo que facilita este procedimiento y permite que más gente se acerque a realizarlo.

En materia de tutela, dijo que se debe hacerla más sencilla, para que el ciudadano pueda designar al tutor, en caso de que se encuentre en una situación de discapacidad. También hay reformas en cuanto a voluntad anticipada, para decidir el bien morir sin que se utilicen medios alternativos para mantener viva a una persona.

"No ha permeado a nivel nacional, no todas las entidades trabajan con ello y me parece que debiéramos ya poder decidir el bien morir y el morir por medios naturales, sin usar medios extremos para mantenerse con vida", comentó.

Raúl Rodríguez Piña visitó hoy a los notarios de Torreón. Las elecciones en el Colegio Nacional del Notariado Mexicano se realizarán el próximo 7 de noviembre en el marco de un congreso que será en Cancún, hay dos planillas registradas.