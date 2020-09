¿Qué 'coaches' quedarían fuera la nueva edición de La Voz Azteca?

A menos de un mes del triunfo de Christian Nodal en La Voz Azteca, los productores ejecutivos del programa ya estarían trabajando en la próxima edición, pero sin tomar en cuenta a dos de los "coaches".

Según reveló el programa Chisme No Like, es precisamente el ganador y cantante de música ranchera quién ya no formaría parte de este proyecto, al igual que María José.

Además, mencionaron que la cantante pop, Paty Cantú, podría tomar una de las sillas de los “coaches” junto a Ricardo Montaner y Belinda, los dos artistas mejor pagados en la televisora.

Hasta ahora, TV Azteca no ha confirmado ni desmentido la información.