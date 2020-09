¿Qué jugadores naturalizados podrían ir a la Selección Mexicana?

Ahora que la FIFA anunciará cambios en su reglamento para que jugadores naturalizados puedan alinear por una selección nacional distinta a la de su país de origen ¿Quién tiene posibilidades de hacerlo en México?

La FIFA suavizó los requisitos para que un futbolista cambiara de selección, y añadirá nuevas reglas como las siguientes: A) En el momento de jugar su último partido de competición oficial con su federación actual, no había cumplido aún 21 años. B) Que jugó un máximo de tres partidos internacionales "A" de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, en juego oficial o no oficial. C) Han transcurrido al menos tres años desde que jugó el último partido internacional "A" con su federación actual, tanto en competición oficial como no oficial. D) Jamás participó en ningún partido internacional "A" en la fase final de una Copa Mundial o un torneo de confederaciones.

En la Liga MX hay jugadores que cumplen estos requisitos y algunos de ellos desean jugar por la Selección, como Rogelio Funes Mori y Avilés Hurtado, del Monterrey; Rubens Sambueza, del Toluca; Julio Furch, atacante de Santos Laguna; Camilo Da Silva, de Mazatlán y Mauro Quiroga, del Atlético de San Luis.