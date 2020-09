Guerra contra narco no se puede ganar: Felipe Calderón

Felipe Calderón, arquitecto de la guerra contra los cárteles del narcotráfico en México, reconoció en 2011 que no era posible ganarla y que la única opción era legalizarla, reveló este miércoles "Vice News".

De acuerdo con la revista, el entonces presidente hizo los comentarios al entonces viceprimer ministro británico, Nick Clegg, el 29 de marzo de 2011, durante la visita de éste a la Ciudad de México.

"Me dijo, '¿Crees que alguna vez habrá una venta regulada de las drogas en Reino Unido o en América? Porque he llegado a la conclusión -y recuerdo que lo dijo con tal emoción- de que hemos pasado años tratando de llevar a cabo esta guerra contra las drogas que no es posible ganar. Nunca ganarás a menos que puedas estrangular la criminalidad moviéndote hacia la regulación de las drogas", contó Clegg a "Vice News".

Esa conversación, añadió Clegg, quien presionó para que Reino Unido tuviera una política más liberal sobre las drogas, lo convenció de que legalizar las drogas era la única respuesta sensible ante la creciente demanda global.

"Me causó una enorme impresión", subrayó Clegg, comisionado de la Comisión Global para la Política sobre las Drogas y vicepresidente de Asuntos Globales y Comunicación de Facebook en Palo Alto, California, donde reside.

"Realmente me impactó. Era alguien que realmente había vivido la guerra contra las drogas, y que había llegado a la conclusión de que nunca se iba a ganar", añadió el británico.

En público, Calderón ha defendido su estrategia contra el narco.

En declaraciones a "Vice News", el expresidente mexicano no negó que hubiera dicho lo que señaló Clegg.

Explicó que si bien no se deberían descartar alternativas como la regulación del mercado como método para frenar la violencia relacionada con el narcotráfico, "no he propuesto abiertamente la legalización porque no estoy seguro al respecto. Es necesario actuar responsablemente, lo que significa que primero deben hacerse estudios, sobre las consecuencias sociales y económicas, algunas de las cuales podrían ser desastrosas para las sociedades".

En 2018, en una entrevista con la revista, Calderón atribuyó la violencia que se desató tras declarar la guerra al narco "por la lucha por el control del territorio entre los grupos del crimen organizado, entre los cárteles, no por la acción del gobierno". También dijo que: "habrá algún reacomodo, o inestabilidad, o lo que sea, pero el final del juego es cuando tomas el control, o recuperas completamente el control para los ciudadanos".

Clegg, por su parte, aseguró en un artículo publicado en 2015 en el periódico "The Guardian" junto con Richard Branson, dueño de Virgin Group, que la guerra contra el narco era un "fracaso miserable".

El artículo, publicado a propósito de la visita del entonces presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a Reino Unido, señala que "medida por cualquier estándar, la guerra global contra las drogas ha sido un fracaso miserable. El mercado criminal sigue creciendo, generando niveles inimaginables de ganancias para el crimen organizado" y que "la violencia a partir de las drogas se ha vuelto algo endémico" en muchas partes del mundo, México incluido.