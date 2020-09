Lorena padece de influenza

La actriz y cantante, Lorena Herrera, se encuentra enferma, motivo por el que no pudo acudir a la filmación de un video que tendría lugar este miércoles.

En redes sociales circulaba el rumor de que Lorena había contraido COVID-19, sin embargo, ella misma difundió los resultados de unos análisis que se practicó en los que se menciona que tiene influenza.

"Por medio de la presente, se hace constar que la paciente Celia Lorena Herrera de la Vega, cursa con bronconeumonía por influenza, por lo que deberá de guardar reposo absoluto, durante 7 días a partir de la presente fecha", mencionan los análisis firmados por el doctor Adrián Rivera Ramírez con cédula profesional 2153400.

En algunas entrevistas, Lorena ha dejado entrever que no está muy convencida de la información que hay acerca de COVID-19 e incluso ha apoyado a Patricia Navidad, luego de que ésta mencionara en varias ocasiones en redes sociales que la contingencia la están usando los gobernantes para crear un nuevo órden mundial.

Lorena Herrera también fue cuestionada en el programa sobre si se pondría la vacuna del coronavirus cuando ésta esté disponible.

"Los efectos no los pueden saber, no si tiene efectos a largo plazo, a cortos y medianos sí. Es una vacuna que se está haciendo en base al coronavirus y del coronavirus se sabe poco", expresó. Sobre el uso del cubrebocas, Herrera confesó que se lo pone sólo cuando es necesario, pero no todo el tiempo, por ejemplo, si va al parque y no hay nadie cerca no lo usa.