El 'Manza' Andrade aprovecha su oportunidad

El "Manza" Andrade sigue disfrutando la titularidad con Santos Laguna. Nunca había disputado tantos minutos con los Guerreros en la Liga MX, desde que llegó en el 2016 procedente de los extintos Jaguares de Chiapas, con un paso intermedio con la Jaiba Brava en el también desaparecido Ascenso MX.

"Tenía un año trabajando al cien por ciento siempre, siendo leal a mi compañero Gerardo Arteaga, he sido una persona que trabaja duro, que siempre le desea el bien a los compañeros" dijo el nacido en Manzanillo, Colima, hace 27 años.

David sabía que con la salida de Arteaga a Bélgica, se le podía dar la oportunidad de jugar en la lateral por izquierda con los Albiverdes, por lo que siempre estuvo preparado para cuando le llegara la oportunidad.

"Con la confianza de mis compañeros, de Guillermo (Almada) y su cuerpo técnico, realmente me siento arropado y eso me hace seguir trabajando en los entrenamientos, en la parte que me toca para ser mejor en esa posición y poder ayudarle al equipo, día con día siempre trato de ser mejor, de hacerle caso a los que tienen más experiencia", agregó.

7 PARTIDOS como titular ha disputado David Andrade este torneo con Santos Laguna.

Confesó que trata de absorber todo los conocimientos en el vestidor, para poder aplicarlos en el campo y en cada entrenamiento para ser mejor, por lo que está agradecido con Dios, de que en lo personal se le van dando las cosas.

"Tengo la oportunidad de jugar, de demostrar lo que puedo dar y poco a poco voy sacando mi mejor versión y cada vez será así" fue claro Andrade, en la conferencia virtual que tuvo ayer con los medios de comunicación.

Y es que desde que se les notificó que iban a parar por la cuarentena, dejó en claro que siempre existió un trabajo establecido por el preparador físico del club, el profe Rubens Valenzuela, para realizarlo en sus respectivos hogares.

"Desde que yo me fui a la casa, siempre tuve esa certeza de que tarde o temprano se me tenía que brindar la oportunidad. No dejé de trabajar durante toda la pandemia y cuando veo que Arteaga le sale la oportunidad de ir a Europa, mi cabeza empezó a decir que trabajara más porque se me podía dar la oportunidad y así fue, me estoy "matando" por hacer bien las cosas, seguir teniendo más minutos para que Guillermo me siga tomando en cuenta, realmente me siento bien y con más ganas de querer jugar y estar en la liguilla".

En lo personal, el "Manza" día con día trabaja al cien por ciento, a veces dando un poco el extra para estar mejor en su posición, puliendo los errores que ha cometido, para estar más atento y tomar más confianza.

"Creo que con el paso de los partidos, cada vez empiezo a generar mi futbol, la confianza que me está dando Guillermo es muy importante y sobre todo, el respaldo de mis compañeros, que me están arropando día con día, para seguir mejorando en los detallitos que a lo mejor estoy fallando, pero la verdad que Dória, Diego Valdés, Julio Furch y todos mis compañeros, me están apoyando y diciendo las cosas tal como tal para mejorar, y por el bien del equipo, seguir cosechando más puntos".

La pausa obligada que tendrán el fin de semana por los contagios de los Xolos, Andrade junto a sus compañeros lo toman de la mejor forma, para encarar de la mejor forma posible, la recta final de la campaña.

"Será una buena semana para recuperar jugadores que venían con lesiones, también un poco cansados algunos compañeros, pero creo que también una buena semana para corregir errores, seguir sumando y llegar al objetivo que es estar en la liguilla, que es donde Santos tiene que estar".

Expresó que como siempre les dice el técnico, deben salir a la cancha como si fuera una final, ya que han propuesto los partidos, pero lamentablemente les ha faltado la definición, pero tendrán días para corregir eso, trabajar en la definición y generar más confianza,

"El futbol se viene mostrando y se va a seguir así, porque tengo unos compañeros que son buenos y si cada quien hace su trabajo, vamos a tener buenas cosas. Nos quedan 6 partidos importantísimos con rivales muy difíciles, es una liga donde el que pierde el otro se le sube y así, está (la calificación) para todos la verdad, pero el grupo está consciente que Santos tiene que estar en la liguilla y así va a ser primeramente Dios".

Destacó que los Guerreros van trabajando bien, están a la alza y confía en sus compañeros de que van a seguir haciendo las cosas bien y al final estarán en la fiesta grande.

"Nuestra mejor versión viene siendo cada fin de semana, yo sé que cada juego es distinto y cada rival es diferente, pero la iniciativa es seguir trabajando los partidos, buscando los tres puntos de local y de visita".

Andrade reveló que eso lo tienen claro en el grupo y así seguirá siendo, sin importar que jueguen en Mazatlán o Puebla, siempre ir a buscar el triunfo, al igual como local en donde les restan cuatro partidos, de los cuales deben sacar los tres puntos como sea, más si es que quieren estar en la liguilla.

Ya hay fecha para el Santos ante Xolos

Una vez más el duelo entre Santos Laguna y los Xolos de Tijuana cambió de fecha y hora programada, según lo informó la Liga MX.

El partido que estaba contemplado originalmente para este domingo 27 de septiembre tuvo que ser reprogramado por el gran número de casos de COVID-19 en el conjunto fronterizo.

Es por ello, que el partido a disputarse en el Estadio Corona tuvo como nueva fecha el viernes 9 de octubre, pero la tarde de ayer se informó que se llevaría a cabo el domingo 11 de octubre a las 19:06 horas.

Los Guerreros marchan de momento en el lugar 12 de la clasificación con 12 unidades, mientras que los Xolos suman 10 puntos en el puesto 16.