Lagunera Anilú Dávila y Extensión 23 presentan nuevo sencillo

En la reciente edición de La Voz Azteca, figuraron varios laguneros, tal fue el caso de Anilú Dávila, quien llegó hasta la etapa de los knockouts de la mano de Christian Nodal.

Para la torreonense, haber estado en el programa fue una gran experiencia, sin embargo, ya le dio vuelta a la página y ahora se enfoca en la promoción del tema Sin control, con la banda Extensión 23, en donde ella es la vocalista

Anilú, en representación de la agrupación, visitó el Foro de Siglo TV. Además de hablar de sus proyectos, cantó acompañada en la guitarra de Daniel Atilano, músico y productor del grupo de la joven de 24 años.

Muy contenta, la artista comentó que disfrutó bastante su estancia en la emisión en la que resultó triunfador su paisano, Fernando Sujo, también del equipo del novio de Belinda.

"Me dejó una experiencia enorme. Conocí gente talentosa de muchos lados, estar con Nodal fue una experiencia genial. El año pasado también fui al programa, ningún coach volteó y este año si logré avanzar, pero lo que sí es que ya no volvería a hacer casting para el programa porque en lo personal ya sería viciarme mucho".

Anilú reveló durante la entrevista que sí le afectó el hecho de no haber crecido en La Voz, sin embargo, eso no la detendrá ya que sabe que algo muy bueno le espera en la música.

"Al principio si te pega gacho, pero lo tomé maduramente y me convencí de que esto es un camino que va avanzando y que uno debe ir forjando", externó convencida y aprovechó para felicitar a Fernando Sujo por haber ganado.

Tras su paso por la emisión de la televisora del Ajusco, Anilú volvió a Torreón y junto a Extensión 23 comenzó la promoción del sencillo Sin control.

"Este tema lo pueden encontrar en cualquier plataforma digital. Se trata de una canción que yo compuse y que aborda una situación personal que me pasó al entrar a la banda. Fue una experiencia personal, alguien me gustaba mucho y bueno la relación no podía ser y bueno, la rola trata de cuando no puedes controlar los sentimientos".

Extensión 23, según contó la intérprete, lleva cuatro años en la música. Su sonido es rock pop y además de Sin control, sus miembros cuentan con otros temas que se ubican en Youtube.

"Yo tengo apenas un año que me integré. El proyecto lo comenzaron Elías, en la guitarra; Jorge, en la batería; Paco, en el bajo y Zulia en el teclado. Más que una banda, somos una familia".

Dávila relató que su historia musical personal comenzó siendo una niña. Cuando cumplió tres años tomó su primer micrófono y desde ese momento, ya nadie puro parar su ingreso a los escenarios.

"Estuve en el coro de la escuela. Mi profesor, Piero, me descubrió. Luego vinieron las clases de canto, las presentaciones. Estuve también en The Voice Factory, con Jess Du Mora. Mi familia es rondallera, así que traigo esto en la sangre y en las venas".