Continúa el pleito entre Alfredo Adame y Carlos Trejo

Luego de que a inicios de mes Carlos Trejo anunció que presentó formalmente una denuncia contra Alfredo Adame por lavado de dinero, recién dio a conocer que esta ya fue aceptada.

Así lo reveló en un video que compartió en redes sociales donde le asegura al polémico presentador que lo llevará a prisión.

Esto luego de las recientes declaraciones de Adame donde mencionó: ¿quién es Carlos Trejo?, luego de que se le cuestionara sobre él en entrevista. A lo que el cazafantasmas le respondió en su grabación: "Carlos Trejo es el que te va a meter a la cárcel".

Fue entonces que informó que la denuncia contra el conductor ya fue aceptada y por lo tanto el también actor ya estaría siendo investigado por dicho delito del que se le acusa.

"Si todo mundo pensó que la denuncia que se puso por lavado de dinero está parada. No, mira, ya fue aceptada y ya te están investigando, a ti y a un tal Adolfo. ¿Quién es Carlos Trejo? El que próximamente te va a ver en el reclusorio. Así es que, va a haber pa' más señores", agregó.

Por otra parte, señaló que el jueves (Hoy) estará "presentando más pruebas en contra de este señor (Alfredo Adame), por lavado de dinero y tráfico de personas; así es que voy para la segunda denuncia".

Además del video, el investigador paranormal mostró el documento de la denuncia, en la cual cuenta con sello de "copia de conocimiento" y aparece firmada por el licenciado Ernesto Alonso Mendoza Ángeles.

"Te voy a ver en la cárcel", dice Carlos Trejo a Alfredo Adame pic.twitter.com/OwxtDcv1y5 — Chica Gelatina (@chicajelatina) September 23, 2020

LEGARRETA

Por otro lado, Alfredo Adame aseguró que si los ejecutivos de Televisa le dan la oportunidad de producir y conducir el programa Hoy, lo primero que hará será despedir a Andrea Legarreta.

"No pues no ves que cuando me dijeron 'te lo damos', y me dijeron qué cambios harías y lo primero que dije fue correr a Andrea Legarreta y eso me costó que no me lo dieran", afirmó durante una rueda de prensa.

Asimismo, señaló que si le llegaran a dar la emisión, únicamente se quedaría con Galilea Montijo y Raúl Araiza.

"Si se van y me lo dejan claro que le entro, se los dejo en 18 puntos de rating con 13 menciones diarias, como lo tenía, si Televisa me da el programa Hoy para conducirlo y producirlo se los aumento mil por ciento en ventas, rating, en lo que quieran, así de fácil. Me quedo nada más con Galilea Montijo y el Negro Araiza".