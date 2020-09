A Vanesa Martín la pandemia la llevó a crear música

La cantautora española Vanesa Martín vivió una racha de creatividad y lectura durante la pandemia.

Lejos de sentirse limitada, en el confinamiento completó su álbum Sie7e veces sí que lanzará a fines de octubre y que incluirá su más reciente sencillo ... Y vuelo, que ha sumado más de 2.7 millones de vistas desde su debut a comienzos de septiembre.

Martin pensaba que este año sería sabático, pero el confinamiento le desató su lado creativo y compuso la mitad de los 12 temas del álbum.

"En este disco sobre todo hay canciones que entran a quemarropa, que entran sin ningún tipo de preámbulo, que te hablan como si miraran a los ojos a una persona, aunque haya 15 mil", dijo en una entrevista reciente por videollamada desde Madrid. "Son canciones que están escritas desde la intimidad de mi historia. Es como si te cantara mirándote a los ojos".

Días pasado la capital española anunció un confinamiento selectivo que inició el pasado lunes en algunas de sus zonas por el alto nivel de propagación del COVID-19. España fue uno de los países más afectados por la pandemia al comienzo del año.

"Es muy preocupante, a veces te desmotiva y a veces dices 'madre mía cuando parecía que estábamos viendo la luz otra vez para atrás'", dijo Martín, cuya madre trabaja en el sector de la salud. "Pero por sacarle el lado positivo, para mí el parón, el estar en casa, estar con mis perros, poder cocinar y aprender mogollón de recetas, poder leer lo que quiera... para mí ha sido un poco sanador".

Durante la cuarentena Martín leyó La madre de Frankenstein de Almudena Grandes, La peste de Albert Camus, Para que vuelvas hoy de Eduardo Mendicutti, La vida desnuda de Mónica Carrillo y Postales del Este de Reyes Monforte, además de releer libros que había conocido antes. Martín es una amante de la lectura y estudió pedagogía además de música. Y a los chicos que están esforzándose con las clases online les deseó paciencia.

"Toca reinventarnos, en la industria musical también", dijo.

"Toca dar una doble vuelta al ingenio de cada uno".

Durante la entrevista llevaba puesta una camiseta de la banda de rock Nirvana. Precisamente dijo que su próximo disco tendrá sonidos más atrevidos y rockeros, algunas canciones retro con toques de pop y música disco de los 80s y otras más íntimas.

"Te podría decir perfectamente que es un disco de directo", dijo. "Obviamente lo hemos grabado en un estudio, pero con la libertad del directo".

Esa misma libertad es la que proyecta "...y vuelo" con un mensaje inspirador y liberador. En el video del sencillo, dirigido por Rebeca Calle, Martín se va en un viaje por carretera en Málaga, con un paisaje costero que recuerda a California o Los Cabos, y le da un aventón a un hombre.

"De alas de libertad, de levantar los alones del suelo", dijo Martín sobre el significado de la canción. "Esa necesidad de luchar por tus sueños, que en mi caso es la música, de querer seguir haciendo lo que haces".

"Me siento muy agradecida porque a mí la vida me ha dado más de lo que yo jamás soñé, me está dando. De alguna forma era la necesidad de escribir una canción que reflejara todo esto", agregó.

Aunque llega como un soplo de aire fresco para la cuarentena, la canción fue escrita hace un año mientras Martín estaba de gira con su álbum Todas las mujeres que habitan en mí.