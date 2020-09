Claudio Suárez también critica a Oribe y Antuna

Claudio Suárez se molestó con Oribe Peralta por haber ido a saludar, intercambiar puntos de vista y hasta bromear con los americanistas, luego de que el equipo cayó 1-0 con anotación de Giovani Dos Santos, incluso mencionó que él sí le hubiera reclamado al delantero del Guadalajara.

"Lo vi mal, creo que hay momentos para todo y bueno, eso lo he discutido con varios amigos y me dicen que eso es del tiempo de las cavernas, que me quedé en el pasado, que quiero ver sangre, pero mira, lo seguiré diciendo mañana, pasado, siempre. Debes tener esa pasión, la verdad yo no puedo ver a un compañero que acabamos de perder y contando chistes".

"El Emperador" señaló que él ni para su familia intercambiaba camisetas, que no le parecía correcto y también tenía amigos, pero sabía elegir los momentos para saludar.