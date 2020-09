Claudio Suárez critica el rendimiento de la 'Chofis' López con Chivas

Suárez no se explica, a distancia, porque no se disciplina en su alimentación al ser un deportista de alto rendimiento, ya que de eso vive, del esfuerzo que debe dejar en el campo apegado a buenas actuaciones para sus compañeros, él, la directiva y la afición.

"La verdad que no sé qué pasa en Chivas, uno está de lejos y como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Se ve con sobre peso (Chofis), hoy en día es increíble porque se debe estar físicamente y recuerdo que Ricardo Ferreti me ponía muchas regañadas porque venía pasado un kilo y me decía 'no estés comiendo chingaderas'".

A "Chofis" no se le debe tratar como una promesa, se le debe exigir al más alto nivel por la camiseta que representa, porque ya tiene tiempo en la institución y lo siguen esperando, le han dado muchas oportunidades, cuando a otros no.

"Ya lleva sus años 'La Chofis', cuatro o cinco años porque recuerdo desde que estaba Matías Almeyda que fue campeón, entonces ves muchachitos que de pronto les dan la oportunidad, dos, tres juegos y luego los quitan como Ángel Zaldívar, Gael Sandoval que anda bien en Santos y digo, qué pasa, porqué a unos sí los aguantas y a otros no. No es en contra de 'Chofis' López, sino que considero que ha tenido muchas oportunidades y hay que ver realmente que pasa con él, con el cuerpo técnico y la directiva".