Cómo evitar caer en apps que podrían robar tus datos

Luego de aquel acontecimiento en el 2018, donde por medio de Facebook 50 millones de usuarios fueron recopilados por la firma Cambridge Analitica (considerada la mayor filtración de datos de la historia de la red), las medidas de prevención y el hecho de que estos hackeos existen se han vuelto temas recurrentes debido a que cada vez los usuarios sueltan más datos y con mayor facilidad.

David Pereira, experto en seguridad informática de la firma Etek international, explica que incluso el comportament que manifiestas en redes sociales sirve para perfilarte; Facebook sabe a qué hora te conectas, por ejemplo un rango de 7 a 10 am., sabe a qué le das like, que publicidad lanzarte, los canales que sigues, los comentarios, o incluso una compañía podría perfilarte como apto o no apto para votar, si tienes tendencia republicana, demócrata, etc.

Según los expertos, no hay un paso clave para identificar si una app que se instala puede robar información, especialmente aquellas que se instalan por medio de tu cuenta de Facebook.

Sin embargo, si existen aspectos que debes cuidar y verificar antes de instalar cualquier aplicación en tu celular. Lo principal es buscar información en blogs, ver los comentarios de las personas y la reputación que tienen en la calificación.

Debes saber que incluso si descargas apps desde Google Play o Facebook, esto no significa que sean legítimas.

Las recomendaciones dadas por expertos para evitar caer en esta situación son las siguientes:

*Siempre que descargues apps, debes hacerlo en los sitios oficiales y nunca en páginas que sean repositorios.

*Identifica si la página en la que esta se conecta es segura. Puedes utilizar la herramienta “https everywhere” (u otra que se le parezca), es una extensión para Mozilla Firefox que restringe los dominios hacia su versión segura.

*Otros sitios como Cómo Urlscan tu puedes ayudar a detectar sitios que pueden ser utilizados para minar criptomonedas.

*No aceptes los permisos de acceso a tu ubicación, fotografías y cámaras.

*Dentro de lo posible, lee los términos y condiciones de cada app para verificar a qué tipo de información accede.

Sabemos que seguir estos pasos pueden sonar alarmistas o incluso tediosos, sin embargo, recuerda que cada vez tienes más información en tu teléfono celular, desde ubicación y fotos, hasta tus datos bancarios.

Por ello, te sugerimos seguir las anteriores recomendaciones, recordando que nunca es suficiente precaución si se trata de cuidar tu identidad.