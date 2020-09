Si me dan Hoy, corro a Andrea Legarreta: Alfredo Adame

Alfredo Adame aseguró que si los ejecutivos de Televisa le dan la oportunidad de producir y conducir el programa Hoy, lo primero que hará será despedir a Andrea Legarreta.

“No pues no ves que cuando me dijeron ‘te lo damos’, y me dijeron qué cambios harías y lo primero que dije fue correr a Andrea Legarreta y eso me costó que no me lo dieran”, afirmó durante una rueda de prensa.

Asimismo, señaló que si le llegaran a dar la emisión, únicamente se quedaría con Galilea Montijo y Raúl Araiza.

“Si se van y me lo dejan claro que le entro, se los dejo en 18 puntos de rating con 13 menciones diarias, como lo tenía, si Televisa me da el programa Hoy para conducirlo y producirlo se los aumento mil por ciento en ventas, rating, en lo que quieran, así de fácil. Me quedo nada más con Galilea Montijo y el Negro Araiza”.

Adame también compartió que prepara un nuevo proyecto en YouTube titulado El Diario de un Vengador.

En el programa, indicó que se abordarán contenidos inteligentes y “no babosadas”, al igual que confirmó su participación en un reality show junto a 12 celebridades.

“Es un reality show ni se imaginan con quién. Van a ser doce personajes, lo más granadito, lo más fino y distinguido del ambiente del espectáculo, ya para que la gente no ande viendo bobadas y porquería de programas que no aportan nada”, reveló.