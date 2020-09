Ya huele a playoffs en las Grandes Ligas

La temporada regular en el beisbol de las Grandes Ligas está por llegar a su final y con ello se dará paso a un nuevo formato de playoffs, en los que 16 equipos lucharán por conquistar el gallardete de la atípica campaña 2020.

El próximo domingo 27 de septiembre caerá el último out de una temporada regular tan extraña y corta, como apasionante y sorpresiva, dejando la mesa puesta a una nueva ronda de comodines para encaminarse a las series divisionales, de campeonato y la tradicional Serie Mundial, que se disputarán en sendas "burbujas" en California y Texas.

Puede que no suene tan atractivo el ganar "El Clásico de Otoño" en un estadio neutral y sin aficionados en las gradas, pero para organizaciones de perenne exigencia como los Yanquis de Nueva York, que no ganan una Serie Mundial desde hace una década o para los Dodgers de Los Ángeles, que no se coronan desde 1988, el llevarse el campeonato representa una obligación.

Con los siempre emocionantes playoffs a la vuelta de la esquina, los equipos disputan estos últimos días del rol regular, "a matar o morir", sobre todo en la Liga Nacional, donde aún hay bastante historia por escribir, mientras que en la Americana ya están repartidos prácticamente todos los boletos para la fiesta de octubre.

En esta ocasión, calificarán a playoffs los equipos que terminen en primero y segundo lugar de cada una de las divisiones, además de los dos que tengan el mejor récord, entre las escuadras restantes. Para las series de comodines se hará una clasificación del 1 al 8 y jugarán entre sí: el 1 ante el 8, el 2 frente al 7, el 3 contra el 6 y el 4 con el 5, en series a ganar 2 de 3 juegos, todos se celebrarán en la casa del equipo que tenga mejor récord; las series divisionales, de campeonato de liga y la Serie Mundial, se jugarán en "Burbujas" ya establecidas; las divisionales serán a ganar 3 de 5 juegos, las de campeonato y el "Clásico de Otoño" serán como dicta la tradición, a ganar 4 de 7.

Parece que "las cartas están echadas" en el joven circuito, con una distancia bien marcada entre los equipos protagonistas y los que se resignarán a ver los playoffs por televisión.

En la poderosa división Este, los Rays de Tampa Bay marcan la pauta y están por apoderarse del banderín, superando a los Yanquis de Nueva York, aprovechando que cayeron en un bache de apenas 5 victorias en 20 juegos, del que luego salieron para hilvanar 10 triunfos. Los Medias Blancas de Chicago han sido una grata sorpresa y comandan la división Central, la más apretada de la Liga Americana, ya que los Mellizos de Minnesota les pisan los talones y los Indios de Cleveland no están lejos; los tres equipos van a estar en playoffs y cuentan con argumentos para pelear ante cualquier rival, ya que son los tres mejores pitcheos colectivos en el joven circuito.

Billy Bean y los Atléticos de Oakland siguen haciendo historia de la buena y ya se coronaron campeones de la división Oeste, dejando en el camino a los otrora invencibles Astros de Houston, quienes se han repuesto a un mal inicio y ahora apuntan a meterse a la postemporada como segundo lugar de división. En algo que no es novedad, los Angelinos vuelven a quedarse en la orilla, con todo y un Albert Pujols que no se cansa de batear, Mike Trout siguiendo como el mejor pelotero de Las Mayores y una millonada que desembolsaron por Anthony Rendón, la suerte simplemente parece negarse a sonreír para el equipo de Disney World.

El panorama en el viejo circuito está color hormiga, por lo que las últimas series de la temporada regular nos están regalando un preludio de los playoffs, con equipos sabiendo que necesitan a ultranza las victorias, para poder seguir jugando durante octubre. Los Dodgers de Los Ángeles lucen como súper favoritos, pero de sobra se conoce la historia de desgracias para los Azules durante la postemporada, por lo que aunque son el mejor pitcheo colectivo y el segundo mejor bateo colectivo de la Liga Nacional, apostar a que se llevarán el gallardete, tiene su dosis de incertidumbre.

16 EQUIPOS avanzarán a la postemporada de las Grandes Ligas en esta atípica campaña.

Los Dodgers ya están calificados y nadie los saca de la fiesta, al igual que los sorpresivos Padres de San Diego, que se metieron a playoffs por primera vez desde hace 14 años y ahora pintan para ser una amenaza, con bateadores como Manny Machado, Eric Hosmer y Fernando Tatis junior, además de elementos como el abridor Mike Clevinger y el toletero Mitch Moreland, a quienes consiguieron en agresivos movimientos, cuando expiraba el tiempo para hacer cambios entre equipos. Con un beisbol eléctrico y emocionante, los Frailes sueñan con revivir las viejas glorias de 1998, cuando fueron barridos por los Yanquis en la Serie Mundial.

En la división Este, los Bravos de Atlanta mandan y el banderín es para ellos, pero la pelea por el segundo lugar es lo que se ha puesto sumamente interesante, con los Marlines de Florida saliendo de la nada, la nómina más modesta de las Grandes Ligas le hace frente a los Filis de Filadelfia y sus millonarias inversiones. Marlines y Filis están metidos en una feroz pelea y todo indica que el segundo lugar de esa división entrará a los playoffs, pero el que termine en el tercer puesto, podría quedarse fuera de la contienda.

Y es que la situación arde en la división Central, la más candente en las Grandes Ligas, con los Cachorros de Chicago en la cima, pero Cardenales de San Luis, Rojos de Cincinnati y Cerveceros de Milwaukee, están librando una batalla memorable. Rojos y Cerveceros están jugando entre sí una encarnizada serie y para terminar el calendario, Milwaukee deberá visitar a los Cardenales para disputar cuatro juegos en los que más vale tener sujetado el cinturón de seguridad. Quedan solamente cinco días de temporada regular en los que explotarán las emociones y habrá que sacar la calculadora, si así está la campaña regular, podemos anticipar otro "mágico octubre" memorable.