Arturo revela que está separado

El actor Arturo Peniche sorprendió al anunciar que se encuentra separado de su esposa Gabriela Ortiz con quien lleva 38 años de matrimonio. Así lo dio a conocer el propio histrión de 58 años durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube.

En dicha plática, Peniche confesó que él y Ortiz se encuentran separados desde hace más de un mes debido a que no se entendían y que la relación se fue desgastando al grado de ya no funcionar como antes.

"Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras.... ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí", reveló el actor con la voz entrecortada.

Sin embargo, el intérprete de telenovelas afirmó que no considera el divorcio como una opción, pues mencionó: "ya no quiero fracasos en mi vida por eso no me divorcio… jamás me voy a divorciar... a lo mejor ella, me quito, a lo mejor ella necesitará divorciarse algún día, pero no creo que se pueda dar".

Arturo señaló sentirse tranquilo y en paz con la decisión de distanciarse de su esposa, aunque son sus hijos Brandon y Khiabet Peniche quienes no tomaron bien la noticia. "Les dije que se mantuvieran neutral, no les agrada el asunto pero yo no puedo vivir con alguien a quien le estorbo, me hace sentir eso, la molesto hasta con la verdad, ya no quiero ofenderla", agregó.

El protagonista de María Mercedes explicó que la pandemia por la cual atraviesa México y gran cantidad de países impactó en su entorno familiar, terminando de fracturar su relación con Gabriela Ortiz, con quien contrajo matrimonio en 1982.

"Me fue muy mal. Tuve pérdidas fuertes por este dichoso virus, hubo parientes que se recuperaron y otros que no. Estuve muy angustiado, durante un mes no podía dormir, lloraba. Dentro de esas pérdidas, mi matrimonio", expresó