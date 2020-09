Destrozan y roban escuela primaria en Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, reportó ayer martes que una escuela primaria fue destrozada por robos y vandalizada en días anteriores. Se trata de la escuela primaria Manuel Acuña, en la periferia de la colonia Exhacienda La Perla, al sur del municipio, misma que fue dañada en uno de sus muros perimetrales para permitir el paso de los ladrones, quienes no solamente se llevaron diversos objetos con valor comercial, sino que aprovecharon para destrozar mobiliario, sanitarios, áreas de suministro eléctrico, ventanas, sillas y todo objeto a su paso.

Dicha situación dejó al plantel prácticamente inservible para un futuro regreso a clases, por lo que las autoridades municipales se han comprometido a dar apoyo en su rehabilitación integral.

"Es una escuela a la que lamentablemente ingresaron vándalos de manera criminal, a vandalizar toda la escuela, es triste que alguien haga estas cosas, es una escuela que está en la colonia Exhacienda La Perla... Esto no es robo, o sea, ¿quién entra a tumbar todos los útiles escolares? ¿Quién entra a romper puertas, a vandalizar esto? Yo quisiera ver si alguno de estos sinvergüenzas tiene algún hijo estudiando en una escuela y no se pone a pensar que esto atenta contra los niños", aseveró.

El presidente municipal reclamó "la maldad" de acciones como romper sanitarios, tumbar puertas, muebles y otros elementos usados por los niños de forma regular, hecho que afecta la educación y el bienestar de los menores en esa zona de la ciudad.

Zermeño dijo que buscarán reparar la mayor cantidad de áreas en el plantel, así como de programar la compra de los muebles y elementos robados, de forma que se pueda utilizar una vez que la situación sanitaria lo permita.

"Nuestros hijos no se merecen esto... Verdaderamente a mí me indigna ver que haya gente que llega a hacer este tipo de cosas, no es un robo, son destrozos que no tienen nombre, no tienen razón de ser".

Hace semanas el propio gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, anunció que iniciarían un diagnóstico del estado de las escuelas en la región Lagunera para conocer el impacto real de los actos de vandalismo o robos que se han registrado. La semana pasada el propio mandatario estatal aseguró que para adecuar las escuelas de todo el estado se requerían al menos 100 millones de pesos, de los cuales unos 30 millones serían necesarios solamente en La Laguna.

La última cantidad debe ser invertida en unas 420 escuelas de la región, entre los principales daños que la Coordinación de Servicios Educativos en la región ha identificado están los de puertas, ventanas y robos de aparatos de refrigeración, además de atracos en computadoras y otros aparatos electrónicos.

No obstante, el caso de la escuela primaria Manuel Acuña fue de mayor alcance en cuanto a las afectaciones, los robos se registraron incluso en amplios segmentos de cableado eléctrico, además de daños sin objeto en lavabos, espejos, pisos y muros.

Será en los próximos días cuando las autoridades municipales y regionales den a conocer mayores avances respecto a los arreglos y mejoras en ese plantel.

Vandalismo

