Presentarán denuncia ante la FGE por robo a escuela en Torreón

El departamento jurídico de la Coordinación de Servicios Educativos en La Laguna presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila por el robo y cuantiosos daños que sufrió la escuela primaria Manuel Acuña de la colonia Exhacienda La Perla de Torreón que tiene inscritos a 415 alumnos en los turnos matutino y vespertino.

Este sería el atraco número 125 que se reporta en un plantel del sistema educativo público de la región y que se da en el contexto de la pandemia por el COVID-19 que ocasionó desde hace más de seis meses que las escuelas cerraran sus puertas para evitar contagios entre la comunidad estudiantil.

"Fue un daño muy grave a la institución, desprendieron balastras, rompieron puertas, se llevaron el cableado eléctrico, minisplits, destrozaron los sanitarios, lamentablemente ese tipo de personas no tiene idea de lo que es una institución, en una institución se construye el futuro de un pueblo. Una institución educativa debe de ser lo más valioso y lo más sagrado para las personas, para todos, porque es patrimonio y todo lo que ahí hay es en beneficio de nuestros niños y niñas", señaló la coordinadora regional, Flor Estela Rentería Medina.

La funcionaria dijo que "debe de haber un castigo ejemplar, se debe de sentar precedente de que quien dañe una escuela está haciendo daño a la niñez y no puede pasar desapercibido. Tenemos que construir una cultura de la corresponsabilidad, los vecinos de las escuelas deben de convertirse también en vigilantes, en denunciar si es que ven a alguna persona haciendo algún daño a las instituciones, necesitamos sumar esfuerzos entre todos".

Rentería Medina indicó que en la actualidad "los recursos no sobran" en la Secretaría de Educación además de que durante esta pandemia por el COVID-19, no se puede estar dañando el bolsillo de los padres y madres de familia que con esfuerzo contribuyen para la compra de equipo y material diverso en beneficio de las escuelas de nivel básico. Comentó que en anteriores ciclos escolares, la primaria Manuel Acuña ya había sido visitada por los amantes de lo ajeno. "Quienes van y hacen sus maldades a esta institución ya lo tienen como una forma de vida, así que creo que no podemos seguir permitiendo que eso suceda", afirmó.

Si bien la coordinación de Servicios Educativos apela a los vecinos vigilantes y a los rondines policiacos, las autoridades no cuentan con recursos suficientes para asignar veladores o personal de seguridad privada para la vigilancia de los planteles. En algunos casos, son los mismos directivos y los papás quienes sufragan dicho servicio.

"Las escuelas no cuentan con veladores, las escuelas tienen un seguro en donde los recursos que ahí por ejemplo equipos de cómputo, aires, cañones, si están inventariados con la denuncia que se presente se puede pedir que el seguro restituya o solvente algunos de los objetos que se han sustraído de la escuela, siempre y cuando esté inventariado", dijo Rentería Medina.

En La Laguna de Coahuila se tienen registradas mil escuelas públicas de nivel básico y dado a esta situación, continúan abiertas las bodegas de la Secretaría de Educación para que los directivos resguarden los objetos de valor en estos espacios con el fin de evitar más incidentes delictivos.