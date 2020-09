Más multas a coaches por no usar cubrebocas

- Dos entrenadores en jefe más de la NFL y sus equipos han sido multados por no usar cubrebocas en la banca.

Una persona con conocimiento del castigo dijo ayer que Jon Gruden de los Raiders y Sean Payton de los Santos fueron multados con 100 mil dólares cada uno por no usar máscaras en la banca el lunes por la noche.

La persona dijo que los equipos también fueron multados con 250 mil dólares por las infracciones. La liga ya entregó castigos similares a Vic Fangio de Denver, Kyle Shanahan de San Francisco y Pete Carroll de Seattle, dijo la persona.

Gruden se disculpó después del juego por no usar su cubrebocas y también reconoció por primera vez que tuvo el coronavirus durante la temporada baja.

"No quiero meterme en eso realmente", dijo el ayer. "No fue agradable. Se informó que inventé que tenía el virus y realmente me molestó, porque nunca haría algo así. Pero es un asunto muy serio y, obviamente, soy sensible al respecto. Fue un trato difícil, eso es seguro, como todos los demás que lo han tenido".

Payton también tuvo el coronavirus esta temporada baja.

Los castigos se producen una semana después de que la NFL advirtiera a los 32 equipos en un memorando sobre seguir las reglas para usar cubiertas faciales durante la pandemia de coronavirus para que no pongan en riesgo la temporada de la NFL.

Las reglas de la liga requieren que los entrenadores usen cobertores sobre la boca y la nariz en todo momento. Los jugadores están exentos de estos protocolos.