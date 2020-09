Buscan destrabar planta tratadora

Buscan "destrabar" la obra de la Planta Tratadora de Aguas residuales en Francisco I. Madero, la cual se quedó al 80 por ciento de su construcción y se necesitan alrededor de 11 millones de pesos para concluirla.

El gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Luis Daniel Gamiz Ortega confirmó que han sostenido tres reuniones con personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con representantes de la empresa Valsis S.A de C.V., de Guadalajara Jalisco, a fin de retomar la obra, aunque reconocen que hay dificultad, debido a que los 30 millones de pesos que aportó la federación "desaparecieron" puesto que fueron depositados a la Secretaria de Finanzas de la pasada administración estatal pero no se entregaron a la empresa.

Otra situación que complica el concluir la tratadora es que, ante Conagua se reportó un avance del 60 por ciento, cuando en realidad se encuentra al 80 por ciento, por lo que tendrían que esperar a que la dependencia federal realice una auditoria con la obra y el destino del recurso.

No obstante el gerente del Simas dijo que se planteó la posibilidad de que si la federación lo permite mientras se lleva a cabo la auditoria, un inversionista aporte los 11 millones de pesos que faltan, ya que si se pasa más tiempo la infraestructura y el equipo que ya se tienen se deteriorará o podría ser bandalizada, lo que significaría volver a invertir una fuerte cantidad.

Detalló que en las primeras reuniones se les informó que el proyecto tenía un costo de alrededor de 45 millones de pesos (40 millones más IVA), de los cuales el 75 por ciento los aportó Conagua y el resto a partes iguales el Municipio y un particular. Estos últimos depositaron el recurso, pero la cantidad que transfirió la federación a las arcas estatales, no se entregó y se desconoce el destino del dinero.

"Hemos tenidos tres acercamientos con la empresa, en Guadalajara precisamente y se nos refiere que la planta quedó inconclusa por cuestiones monetarias, porque la participación de Conagua, si se liberó el recurso y llegó al Estado, preguntamos en el CEAS y nos refieren que ellos no recibieron el recurso y tenemos entendido, a reserva de confirmar que llegó a Finanzas y no sabemos qué situación pasó, pero el recurso ahí se quedó y no bajó a la empresa".