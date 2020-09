Octavio Rivero ve mejoría en el accionar de Santos Laguna

Con una mayor tranquilidad por lograr regresar a la senda de la victoria, los Guerreros del Santos Laguna retomaron hoy su preparación en Territorio Santos Modelo, realizando un entrenamiento matutino, bajo las órdenes de Guillermo Almada.

El plantel Albiverde tuvo un día de descanso tras regresar de tierras mexiquenses y ayer volvieron a reportar en su cuartel general, sin bajar la guardia, aún y que no jugarán durante el próximo fin de semana, ya que tenían programado su partido ante los Xolos de Tijuana, escuadra que se vio obligada a postergar sus compromisos, debido a un brote masivo de COVID-19 entre sus jugadores y cuerpo técnico.

De manera remota, el delantero Octavio Rivero atendió a los representantes de los medios de comunicación, para compartir su sentir en torno a la actualidad santista, admitiendo que no hay margen de error, si desean ingresar a la liguilla: “hemos venido mejorando mucho en los últimos partidos. En los anteriores no entraba la pelota por distintas circunstancias, hoy en día, hemos tenido una mejoría importante en el juego, en carácter, en personalidad. Creo que ir a ganarle a Toluca, una cancha difícil por la altura, por el equipo que es, un gran equipo, tenemos que seguir por esta senda, seguir mejorando en esta semana larga de trabajo y prepararnos para lo que viene, que va a ser lo más lindo. Hoy estamos en puestos de liguilla y no podemos perder eso, somos conscientes del momento en el que estamos, el que vivimos y no podemos perder puntos. Estamos con toda la mentalidad y con toda la fe de que podemos hacer las cosas bien", aseguró.