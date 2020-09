Thalía, Sofía Reyes y Farina lanzan 'Latin Music Queens'

halía, Sofía Reyes y Farina lanzarán este jueves la serie "Latin Music Queens" en la plataforma Facebook Watch, en la que hablarán de sus vidas, sus carreras artísticas y cómo fue la creación de su primera colaboración juntas según explicaron.

"El proyecto busca contener el dominio que tienen los hombres en las carteleras musicales y reforzar la unidad y las alianzas entre las artistas femeninas”, indicó Thalía, quien tuvo la idea de convocar a Reyes y a Farina para unirse a la iniciativa.

"Hay muchísimas mujeres haciendo grandes cosas y tenemos que apoyarnos entre nosotras", agregó la artista mexicana, quien fue una de las primeras en invitar a artistas urbanas para hacer colaboraciones.

Entre sus éxitos recientes se destacan "No me acuerdo" con Natti Natasha, "Lindo pero bruto" con Lali Espósito y "Como tú no hay dos" junto a Becky G.

En el caso de "Latin Music Queens", la colombiana Farina contó que "el proyecto se inició antes de la pandemia" y aunque tenían algunas cosas listas ha tocado "trabajar muy duro para completarlo".

También reconoció que aún no puede creer que esté teniendo "el honor" de trabajar con Thalía.

"Es algo que ni me atrevía a soñar”, indicó la artista urbana de 34 años, quien este año sacó con la estrella mexicana y Leslie Shaw el sencillo "Estoy soltera".

Para la actriz mexicana Sofía Reyes la unión entre las tres "fue como un regalo", pues aseguró que tienen una energía muy parecida así como la misma ética profesional.

La artista, que también participó junto a su compatriota en la canción "Pa'la cultura", la primera iniciativa de la organización filantrópica "Human X", reveló que la grabación de la serie "fue muy divertida" y, aunque pasaron casi todo el tiempo trabajando, "fue un alivio en medio de la situación tan complicada que vivimos".

LA JEFA THALÍA

La productora ejecutiva y protagonista de la serie es Thalía, a quien Reyes define como "una de las personas más trabajadoras y divertidas" que ha conocido en su vida.

La joven cantante de "1,2,3" y su más reciente sencillo "Échalo Pa'Ca", ve a su compatriota como una mentora en cosas que van mucho más allá de la música.

"Sencillamente, no para nunca y siempre con mucho humor. En Thalía encontré alguien como yo, que ya ha llegado lejos. Alguien que me dio fuerza para creer más en mí misma y ser más auténtica con todo lo que hago", afirmó la artista de 24 años.

Aunque Thalía definió "Latin Music Queens" como un ejemplo de "sororidad", también es cierto que tiene su lado monetario.

La serie de seis episodios, que se subirá todos los jueves en la noche en Facebook Watch y en la página de Facebook de la estrella mexicana, cerrará el 29 de octubre, cuando lanzarán su canción juntas.

INNOVANDO EN FACEBOOK WATCH

La red social Facebook lanzó su plataforma de videos Facebook Watch en 2017. Aunque, con muy contadas excepciones, no ha generado gran impacto, la empresa aseguró el pasado mes de julio que este nuevo servicio cuenta con más de 1.250 millones de usuarios mensuales.

Hasta ahora el programa más popular de la plataforma ha sido "The Red Table"”, que ha estado a cargo de Jada Pinkett Smith, con la participación de su madre, sus hijos Jaden y Willow, invitados y la aparición irregular de su esposo Will Smith.

Por otro lado, Facebook Watch ha anunciado para este año una serie similar a "The Red Table" con las mujeres de la familia Estefan. Es por esto que Gloria, Lili y Emily Estefan anunciarán la próxima semana cuándo comenzarán llegar a Facebook sus episodios.

Hasta ahora la programación latina de Facebook Watch se había limitado a esfuerzos poco rentables de las estrellas de internet y la transmisión de algunos eventos deportivos.

Con la llegada de las Estefan y las "Latin Music Queens" quizá esto empiece a cambiar.