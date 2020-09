Durango, con alta dependencia fiscal y baja recaudación

En un informe presentado por el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) correspondiente al último año, 2019, se concluyó que el estado de Durango tuvo una baja recaudación de ingresos propios pues solo uno de cada 10 pesos provienen de impuestos (aprovechamientos, productos, etc) además de que la entidad ocupa el penúltimo lugar a nivel nacional en recaudación de ISN per cápita.

Marco Zamarripa, director del CCI, informó durante la presentación de la publicación que muestra las Finanzas Públicas de Durango parte 1 Ingresos, que de acuerdo con los datos presentados por las cuentas públicas y avances de gestión financiera de la Secretaría de Finanzas de Durango, 1 de cada 10 pesos que ingresan a las arcas estatales provienen de ingresos propios, mientras que 9 provienen de la federación a través de Participaciones, Aportaciones, Convenios y Transferencias, sin embargo, muchos de estos recursos están etiquetados para acciones específicas, por lo que la administración estatal se queda con poco margen al no contar con recursos suficientes para su libre disposición.

Los ingresos obtenidos por ambas partidas en 2019, fueron más bajos que en 2018, debido principalmente, a los recortes en el rubro de convenios y transferencias federales, en consecuencia, la administración estatal tuvo que contratar deuda para poder solventar los gastos ya comprometidos a inicio del año.

En el último año la recaudación el ISN fue de 242 millones de pesos (mdp), y a diferencia de otros Estados este impuesto no es uno de los más importantes en la recaudación propia, de hecho, Durango ocupa el penúltimo lugar a nivel nacional en recaudación de ISN per cápita con 217, mientras que en Nuevo León es de 1,567 per cápita, por lo que el Estado debe de invertir de manera mas eficiente los recursos obtenidos de este impuesto para incentivar su recaudación.

En contra parte, los Derechos de Control Vehicular, le aportaron a la Entidad 668 mdp, lo que lo convierte en el impuesto que más ingresos le aporta; sin embargo, en ese mismo año circulaban en el Estado más de 165 mil vehículos irregulares, que de aportar los derechos que en promedio se recaudan por vehículo, le generarían a Durango 176 mdp más en ingresos propios.

Al revisar los datos publicados por INEGI, encontramos que Durango fue la 6ª Entidad que menos aportó al PIB nacional, ya que en 2019 su economía generó 260,017 mdp, aún así, sólo recibió por parte de la Federación 28,049 mdp, por lo que los recursos que el Gobierno Central envía a la Entidad representan sólo el 10.8% de lo que Durango le aporta a toda la economía mexicana.

Analizando los datos solicitados al SAT, se concluyó que Durango recauda para la federación a través de ISN, IVA, IEPS y otros impuestos más de 3,106 mdp al año, cifra que lo coloca en el penúltimo lugar en recaudación de ingresos tributarios a nivel nacional.

Por último, el director del CCI laguna enfatizó que, si bien Durango aún tiene rezagos sociales, los indicadores de pobreza han disminuido en los últimos años y es importante que la Federación otorgue incentivos a estas acciones al momento de repartir los recursos.

El caso de Durango, dijo Zamarripa, debe aprovechar sus facultades tributarias para aumentar sus ingresos propios, ya que su baja recaudación, le representa una alta dependencia fiscal, de ahí la necesidad de discutir un nuevo régimen de coordinación entre Estados y Federación.

El Consejo Cívico de las Instituciones en la Laguna (CCIL) es una instancia apartidista de afiliación voluntaria integrada por instituciones particulares, académicas, organismos intermedios, de beneficencia y clubes de servicios entre otros.