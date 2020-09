'Olvidan' pagar cuotas al Infonavit en Durango

Fernando Hernández Ozuna, delegado del Infonavit, no descartó que existan empresarios que están descontando a sus trabajadores las cuotas del instituto pero no las están reportando o se tardan en hacerlo.

Señaló que el problema existe, pero que no es generalizado, se llegan a presentar casos esporádicos, pero dejó en claro que ellos como instituto no son los que pueden o no detectarlo, sino los mismos trabajadores.

Por ello pidió a todos los trabajadores que estén pagando cuotas al Infonavit, verifiquen frecuentemente ante el Instituto si se están haciendo las aportaciones obreras por parte de la empresa en donde laboran.

El pago que hacen los empresarios es bimestral y han existido ocasiones en que son más de dos pago los que se han llegado a omitir por parte de algunos patrones.

Donde se ha detectado que la empresa les descuenta las cuotas obreras y no las paga al Instituto, se les pide a los mismos trabajadores interponer su denuncia formal para poder proceder.

Por otro lado, mencionó que en estos momentos no existen despachos jurídicos que estén hablando a las familias para proceder en su contra por la falta de pagos.

"Tenemos despachos de solución social, es decir, despachos que nos ayudan a concientizar a los beneficiados del Infonavit".