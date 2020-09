Guía para aplicar las sombras como una experta

Una parte muy indispensable de las rutinas de maquillaje son los ojos y para que todos caigan a tus pies debes tener una mirada que cause ese efecto. Si te preguntas hasta el día de hoy cómo lograrlo, puede que tu aliado de la belleza esté más cerca de lo que crees.

Las sombras de ojos son ese gran amigo de las beauty addicted que resaltará hasta los ojos más apagados, pero debemos saber aplicarlas para que nuestro makeup sea fabuloso.

Puede que las más expertas en el tema del maquillaje digan "¡Ay, yo sí me las aplico correctamente!", pero hay muchas otras chicas que van iniciando en este mundo y ellas también quieren una mirada espectacular.

Así que si eres novata, quieres perfeccionar tu técnica para aplicar tus sombras o conoces a alguien que le servirá este beauty tip, no dudes en leer hasta el final y compartirlo.

Las sombras de ojos son de estos artículos que pueden poner a cualquiera nerviosa y más cuando no estás acostumbrada a usarlas, así que no te estreses y sigue nuestros consejos.

PREPARA TU PÁRPADO

Antes de empezar a maquillar los ojos, aplica una prebase (este producto lo puedes encontrar en su formato líquido o en crema). Este paso es crucial para que lo que apliques en tu ojo dure todo el día.

DIFUMINA BIEN Y SELECCIONA AL MENOS DOS COLORES

Puedes elegir los tonos que quieras. Para conseguir un maquillaje de ojos perfecto te recomendamos utilizar tres colores de la misma gama cromática, de más claro a más oscuro. De preferencia tienes que elegir tonos 100% nude para que tu mirada sea protagonista en tu makeup.

Además tienes que difuminar los colores con la brocha para este fin (si no sabes cuál es, es la más bombachita y viene en los estuches de sombras). Uno de los errores más comunes es no difuminar las sombras. Sin embargo, este es un paso básico para lograr un buen maquillaje de ojos. De lo contrario, no se verá natural y creará el temido efecto mapache.

VUELVE A DIFUMINAR

Como ya aplicaste los tres colores con los que tu maquillaje de ojos se verá increíble, y ya hiciste el contorno, lo que queda es que vuelvas a tomar la brocha difuminadora para que los colores se mezclen correctamente y nos den un efecto de que te pusiste todo lo que viste en los ojos.

Recuerda difuminar de manera correcta y delicada para que no lastimes tus ojos.

Puede que te cueste algo de trabajo, pero con la paciencia necesaria y un tiempo de práctica podrás aplicar las sombras como una experta.