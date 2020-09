Mercados financieros reciben con optimismo el paquete 2021

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, dijo que los mercados financieros han recibido con buen ánimo la propuesta de paquete económico del Gobierno federal para el año próximo, ya que contribuye con la estabilidad macroeconómica del país.

"Hemos propuesto variables fiscales tratando de mantener esa prudencia fiscal, el presupuesto ha sido bien recibido en los mercados internacionales. Si bien ha sido austero, es prudente, no genera desequilibrios y contribuye a la estabilidad macroeconómica", dijo el funcionario.

En su participación en el encuentro digital "COVID-19: perspectivas del sector asegurador mexicano", organizado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el funcionario reiteró que el Gobierno federal se guardó el recurso para aumentar deuda en caso de que se presente un rebrote en el país del virus de coronavirus.

"Quisimos guardar la carta del endeudamiento precisamente como una segunda línea de defensa en caso de que hubiera un segundo rebrote y entonces tuviéramos que tomar acciones más agresivas con respecto a la economía", explicó. Yorio destacó los esfuerzos por mayor recaudación que se han realizado por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ante el reto de compensar la caída de ingresos consecuencia de la contracción económica ante el impacto de la contingencia sanitaria.

"Yo creo que parte de los elementos que hay que resaltar ante esta reacción al principio fue que tratamos de evitar el endeudamiento, pero había un gran reto que era compensar la caída de los ingresos por los commodities y por la contracción de la economía, por lo que fueron muy importante las acciones de recaudación sobre la evasión fiscal y la ilusión que habíamos estado enfrentando específicamente", dijo.

El funcionario dijo que mientras no exista una vacuna no habrá la confianza de los consumidores de salir y retomar actividades, por lo que aunque la economía ya está abierta parcialmente, no necesariamente la gente ha perdido el miedo para salir y consumir.

"La curva no necesariamente termina de bajar, pero no ha generado nuevos picos, esto lo que nos implica es que podría estarse estacionando o empezar a reducirse; sin embargo, la trayectoria de la pandemia va a seguir moldeando la forma en que la economía va a ir reaccionado", dijo.

Urgen reformas al sector asegurador: Herrera

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que en las próximas semanas se prepararán una serie de reformas para el sector asegurador, esto con el objetivo de ampliar las alternativas de inversión y lograr una mayor penetración de esta protección financiera en el país.

Al participar en la inauguración del encuentro digital “COVID-19: Perspectivas del sector asegurador mexicano”, realizado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el funcionario dijo que la pandemia de COVID-19 obliga a repensar la industria de seguros en México.

“Le encargaré a Gabriel Yorio (subsecretario de Hacienda) y a Carlos Noriega (titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la dependencia) que en las próximas semanas puedan ustedes empezar a trabajar de manera conjunta en una agenda de reformas que le cambie la cara a este sector”, explicó. De acuerdo con el secretario de Hacienda, al igual que la reforma al sistema de Afores presentada en julio pasado y que se espera que llegue en los próximos días al Congreso para su discusión, los cambios al sector asegurador se hacen de la mano de todos los participantes.

La reforma de pensiones es una prueba de que nos podemos poner de acuerdo para plantear lo que es mejor para el país”, dijo.