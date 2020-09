Planean techos verdes en Paseo Morelos de Torreón

Proyectan la colocación de muros verticales verdes y jardineras flotantes en el Paseo Morelos, a fin de contar con un sombreado ecológico que motive un aumento en la afluencia de peatones en esta vialidad.

Rosario Pedraza García, coordinadora de Moorelear, dijo que hoy lunes se reunirán con autoridades municipales para presentar la propuesta, a la que se han sumado tanto universidades como arquitectos, biólogos y empresarios.

"Es una jardinera flotante, en triángulo, se atirantan cables en algunos puntos pero los postes no tocan las palmeras para no dañarlas, no tocan las fachadas tampoco, además va a tener un sistema de riego, que ya tenemos quien lo haga, hay empresarios de aquí que han alzado la mano en la fertilización, las plantas de la región, que son trepadoras, ligeras y no generan tanta basura", explicó.

Aseguró que se ha hecho un largo análisis de este proyecto, en términos de las plantas pero también desde las jardineras, que no tendrían contacto con la gente para evitar que las muevan, especialmente los niños.

Se considera, además, un sistema de aspersión para que se cuente con un ambiente húmedo en las plantas, aún durante los días más calurosos.

Las altas temperaturas que se alcanzan en el día en la Comarca Lagunera y la falta de sombras en la Morelos son factores que inhiben considerablemente la afluencia de peatones.

En este sentido, Pedraza refirió que las banquetas del primer cuadro de la ciudad están muy deterioradas, por lo que caminar por el espacio peatonal de la Morelos es la mejor opción para la gente, especialmente adultos mayores y personas con discapacidad.

"Es la parte más segura para caminar en el Centro Histórico, sobre todo para la gente en silla de ruedas, con bastón, débiles visuales, entonces tenemos que fortalecer, achipilar a nuestros caminantes, a nuestros peatones, necesitamos que el Municipio los achipile como ciudadanos para poder tener un espacio muy bonito", manifestó.

Los comerciantes de esta avenida cuentan con un proyecto desde hace dos años que se volverá a poner a consideración de las autoridades, a fin de que sea autorizado y se pueda contribuir a detonar el desarrollo de esta zona, además de proporcionar un beneficio a la comunidad, en términos de las áreas verdes.

Moorelear tiene la propuesta de diseño que hicieron dos universidades en sus carreras de Arquitectura y resultó ganadora en un concurso realizado por este colectivo desde 2018.

El sombrado ecológico involucra plantas endémicas, lo que significaría un gran alivio para quienes caminan por esta calle, además de que invitaría a muchos más a que lo hicieran.

La coordinadora de Moorelear todo el día señaló que se ha mantenido muy baja la afluencia de gente en el Paseo en las últimas semanas, pese a la reactivación económica.