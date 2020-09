Mi mundo se desbarató: Consuelo Duval tras dar positivo a COVID-19

La actriz y conductora Consuelo Duval confirmó que dio positivo a COVID-19.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de “Federica P. Luche” habló sobre su estado de salud y cómo ha pasado estos días tras contagiarse.

“Hace una semana me entregaron el resultado de la prueba del COVID... y cuando leí positivo, mi mundo se desbarató, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Fue una semana llena de ansiedad y pánico, estaba como paralizada, dejaba la cama empapada de sudor, rogándole a Dios con toda mi alma que no hubiera contagiado a mis hermanos o a mis hijitos y que nada se complicara en mi cuerpo”, escribió.

Pese a la angustia que le ha ocasionado la enfermedad, reveló que está a sólo siete días de vencer al virus, así como admitió que le ha pedido a Dios seguir viva, por lo que celebra cada segundo de respiración.

“Dios me escuchó y el bicho ha sido bueno conmigo, no tuve nada mas que ansiedad, falta de ganas y mucho cansancio. Hoy la ansiedad ha sido reemplazada por GRATITUD, alegría y unas ganas de vivir encabr*nadas. Estoy a 7 días de librar esta batalla y vivir lo que me reste de vida celebrando cada segundo que respire, echando una cantidad de desm*dre que Dios guarde la hora y haciéndole saber a mis CHINGADERIT*S que son lo más importante en mi vida, que nos vamos a reír a carcajadas y que nos vamos a abrazar muy fuerte”, añadió en el mensaje con el cual terminó con las especulaciones en torno a que había contraído coronavirus.

Y es que la semana pasada Televisa emitió un comunicado para informar sobre siete contagios de COVID-19 registrados en el foro, entre los que se encontraban el elenco del programa ¿Quién es la máscara?, que integra Duval y Omar Chaparro, quien también confirmó que dio positivo al virus.