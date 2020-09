El emotivo homenaje a Naya Rivera y Chadwick Boseman en los Emmy

La reciente entrega de los Premios Emmy 2020 le hizo frente a la pandemia del COVID-19 al realizar su edición 72 de forma virtual, siendo uno de los momentos más emotivos de la gala el especial dedicado a los fallidos actores Naya Rivera y Chadwick Boseman.

La ceremonia rindió tributo a ambas estrellas luego de llevar a cabo el tradicional In Memoriam, en honor a los artistas de la pantalla que han partido últimamente, con una presentación de la cantante H.E.R en la cual interpretó el tema Nothing Compares 2 U de Prince, mientras que se proyectaban las imágenes de Rivera y Boseman en la gala.

Naya, recordada por su participación en la serie Glee, fue encontrada sin vida a los 33 años el pasado 13 de julio en el Lago Piru tras días de búsqueda.

Por su parte Chadwick, actor que dio vida a “Black Panther” en las películas de Marvel, falleció el 28 de agosto producto de un cáncer que venía arrastrando hace varios años.

Ambos actores no fueron los únicos en ser homenajeados durante el segmento, pues también se recordó a Diana Rigg, quien interpretó a “Olenna Tyrell” en Game of Thrones, Adam Schlesinger de Fountains of Wayne, el escritor de televisión y periodista de hip-hop Jas Waters, Regis Philbin, Carol Spinney, James Lipton, Jim Lehrer, Robert Forster, Fred. Willard, Brian Dennehy, Rip Taylor, Wilford Brimley, Jerry Stiller, John Witherspoon, Carl Reiner y Kirk Douglas.

La fallecida cineasta y directora independiente Lynn Shelton también fue recordada durante la ceremonia. Además de la jueza Ruth Bader Ginsburg, considerada un icono feminista y progresista del máximo tribunal de justicia de Estados Unidos quien falleció hace un par de días.