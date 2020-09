Disney lanza tráiler de WandaVision al estilo vintage

El clip sitúa a los protagonistas en los años 50 viviendo una vida aparentemente perfecta, ya con hijos y disfrutando de una amena cena con sus vecinos.

"¿Estoy muerta? Porque tú sí", se le escuchan decir a “Visión”. "No somos la típica pareja, ¿no crees?", pregunta "Wanda" al final del clip. "Creo que eso nunca se ha puesto en duda", responde “Visión”.

En el tráiler también aparece Kathryn Hahn, que interpreta a un enigmático personaje que esconde muchas sorpresas. Por el momento se desconoce qué papel encarna la actriz.

Además del avance, también se lanzó el primer póster de la serie, en el que se pueden ver las siluetas de la “Bruja Escarlata” y “Visión” entremezcladas entre su aspecto habitual en las cintas de Marvel y su versión de los años cincuenta.

