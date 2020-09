Ivan Rakitic hace oficial su retiro de la Selección de Croacia

"Decir adiós a la selección de Croacia es la decisión más difícil de mi carrera, pero sentí que era el momento en el que tenía que tomar esa decisión", asegura el jugador en una comunicado de la Federación croata de fútbol (HNS).

El hasta ahora segundo capitán de la selección fue uno de los jugadores clave en el Mundial de 2018, cuando marcó los penaltis decisivos en las victorias ante Dinamarca y Rusia.

With 106 caps and 15 goals for #Croatia, @ivanrakitic says goodbye to the national team



Raketa, thank you for EVERYTHING



Should we have a fifth, decisive penalty on our hands, we'll give you a call #HvalaRaketa pic.twitter.com/GXTDhwdDIj