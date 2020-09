Hay 'luto, flores y tamales' en Torreón

El terreno de la música en La Laguna si cuenta con apoyo, sin embargo, el de la actuación ha quedado prácticamente en el olvido.

En la región sí hay actores, sin embargo, la mayoría prefiere emigrar a otras partes del país ante la falta de espacios donde trabajar y desarrollarse.

Pese a las pocas oportunidades, un grupo de actores locales montaron la puesta en escena Luto, flores y tamales en la Casa de piedra; misma que ofrecerá sus últimas funciones el próximo fin de semana y después buscará un espacio en algún teatro local cuando las autoridades autoricen que este tipo de recintos vuelvan a abrir.

Comenzaron hace tres semanas y la respuesta ha sido buena. Para poderla montar en cada función se realizan las medidas sanitarias que el Subcomité Técnico de Salud de La Laguna.

Vicente Padilla es el encargado de dirigir la puesta en escena en la que actúan Omar Ceballos, Malena Zermeño y Benedicto Nava.

El Siglo de Torreón acudió a la función que ofrecieron el pasado sábado. En el camerino de lugar los actores platicaron de la historia.

Padilla comentó que ha sido un "gran reto" montar Luto, flores y tamales en plena pandemia.

"Las condiciones han sido adversas. Llevamos mucho tiempo sin actividades artísticas. Cuando leí el guión me encantó y decidimos montarla enfrentándonos a todo esto que ha traído la contingencia.

"No hay teatros, se nos dio la oportunidad de presentarla aquí en la Casa de piedra. El amor por el teatro es mucho y por eso decidimos abrir el telón, con todo y los riesgos que ha conllevado como en lo económico".

Omar contó emocionado la trama de Luto, flores y tamales; una obra que ha sido muy popular en Monterrey en los últimos años.

"Es una obra para divertirse. Es una comedia de humor negro. La mejor recomendación es la risa del público. Nuestra publicidad es la gente que ya la vio.

"Cuenta la historia de un muerto que vuelve porque dejo unos pendientes, se llama 'Rigoberto' (Nava), es el esposo de "Jovita" (Zermeño), quien es comadre de "Belem", el personaje que yo realizó", contó Ceballos.

Malena externó que el montaje lo escribió Guillermo Alanís. Ha sido adaptado a situaciones totalmente locales.

"La obra tiene una adaptación lagunera que hizo Vicente Padilla. Se reirán padrísimo porque se identificarán con comentarios locales".

Por otro lado, Zermeño lamentó que en La Laguna hay pocas oportunidades laborales para quienes, como ella, se dedican a la actuación.

"Empecé aquí y me fui un tiempo a México. Volví y me da gusto ver a personas como Omar y Vicente que siguen apostándole al teatro, al talento local. Me da orgullo haber vuelto y ser parte de un trabajo local bien hecho. Aquí se trata de que nosotros hagamos teatro de calidad para que la gente lo vea, lo conozca".