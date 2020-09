Enferma segundo voluntario de vacuna contra COVID-19

Luego de reanudarse a mediados de septiembre las pruebas de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, ayer un segundo voluntario presentó una enfermedad neurológica "inexplicable", pese a que la farmacéutica aseguró que no hay evidencia suficiente que la reacción esté relacionada con la sustancia.

De acuerdo con medios internacionales, el voluntario afectado es una mujer, al igual que en el primer caso.

AstraZeneca señaló al diario The New York Times que no cuenta aún con el diagnóstico del segundo caso, no obstante fuentes allegadas al caso aseguraron que se trata de mielitis transversa, cuyos síntomas son el debilitamiento de las extremidades, así como daños intestinales y de vejiga.

En el primer caso, la voluntaria que presentó reacción secundaria al fármaco desarrolló el mismo padecimiento, no obstante una vocera de AstraZeneca detalló al diario neoyorkino que la paciente tenía un caso no diagnosticado de esclerosis múltiple no ligado a la vacuna, por lo que los ensayos fueron reanudados.

En el segundo caso, la voluntaria enfermó tras recibir la segunda dosis, sin embargo la farmacéutica descarta que los casos estén ligados al químico de la vacuna, o al menos, no cuentan con información suficiente para relacionarlas, por lo que recomendaron continuar con los ensayos.

Pese a las recomendaciones de AstraZeneca, algunos expertos se dijeron dudosos y pidieron cautela, como es el caso de Mark Silka, experto en vacunas de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, quien detalló al Times que "si hay dos casos, esto empieza a parecer un patrón peligroso".

Cabe recordar que tras el primer caso de reacción adversa, Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia retomó el 14 de septiembre las pruebas de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad británica de Oxford, según comunicó el regulador sanitario brasileño.

"Después de evaluar los datos del evento adverso, su causalidad y el conjunto de datos de seguridad generados en el estudio, concluimos que la relación beneficio-riesgo se mantiene favorable y, por eso, el estudio podrá ser retomado", comunicó la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil.

