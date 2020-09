Se olvidan del virus en tianguis de Gómez Palacio

Al 20 de septiembre de 2020, Gómez Palacio es el segundo municipio de Durango con mayor número de contagios de COVID-19 (2,568 casos) en el estado, pero eso no ha sido motivo suficiente para que algunos de sus habitantes acaten las recomendaciones sanitarias para contener el virus.

Prueba de ello, es el tianguis San Alberto de Gómez Palacio, instalado en la periferia de la ciudad y que ayer domingo se desbordó pasadas las 17:30 horas.

¡Pásele, acérquese sin compromiso, aproveche la oferta, pásele amiguito!, decía un hombre que no portaba cubrebocas a decenas de personas que pasaban por el camellón donde se instalan los puestos, la mayoría sin atender la separación de dos metros entre uno y otro.

¡Corre y se va con el arpa, la botella, la maceta…!, gritaba unos metros más adelante una mujer que cantaba la lotería, entre el bullicio de la gente.

El espacio lucía sin sana distancia; había bebés, niños, niñas y personas de la tercera edad, grupos poblacionales a quienes las autoridades sanitarias han llamado especialmente a quedarse en casa durante esta pandemia por el coronavirus.

Esta misma radiografía, se pudo observar a lo largo y ancho del tianguis.

Muchos comerciantes y familias enteras sin cubrebocas, sin dispensadores de gel antibacterial en los puestos ni toma de temperatura, con aglomeración de personas y menores sin protección facial jugando en el piso o sentados en la banqueta comiéndose unas papas fritas o un agua de sabores. Al menos el fin de semana, en este espacio resulta difícil evitar el roce con las personas.

La mayoría de los paseantes caminaban amontonados sin importar las medidas sanitarias ni las altas temperaturas, además de que se escucha el llanto de los más pequeños que son cargados en brazos o que viajan a bordo de carriolas.

"No me hubiera traído la carriola, no se puede ni pasar, es asfixiante", dijo una joven madre mientras circulaba por el camellón donde hay venta de ropa usada, nueva y con defecto, calzado, nieve, cosméticos, elotes, buñuelos, palomitas, perfumes, frutas, verduras y hasta pomadas milagrosas, entre otro artículos.

En los alrededores del tianguis, se pudieron observar vialidades muy estrechas por la gran cantidad de vehículos que se encuentran estacionados.

Esto mientras elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana realizaban patrullajes y el personal de Plazas y Mercados se acercaba a los vendedores a solicitarles los cobros o cuotas de recuperación.

Fue el pasado mes de junio que el Ayuntamiento de Gómez Palacio dio luz verde para que se reiniciaran las actividades en los tianguis bajo estrictos protocolos y supervisiones que al menos ayer no se observaron en dicho punto.

Pandemia

Reporte diario de COVID: *Ayer la Secretaría de Salud de Durango informó que la entidad suma 7,885 casos de COVID-19 y 595 muertes. *Se registraron 44 contagios nuevos, 22 mujeres y 22 hombres. *De los nuevos casos, 18 se ubican en Gómez Palacio, 16 en la ciudad de Durango, 4 en Canatlán y 3 en Ciudad Lerdo. *El estado de Durango continúa en semáforo naranja, por lo que se exhorta a seguir medidas.

595 MUERTES Según se dio a conocer en el reporte diario de COVID, el estado de Durango suma 595 decesos por el nuevo virus.