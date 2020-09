Localizan a hombre sin vida en una finca

Localizan a hombre sin vida dentro de una finca abandonada, sobre la carretera Torreón -Matamoros, a la altura de la colonia Santa Elena, de Torreón.

Fue alrededor de la 1:30 de la tarde del domingo, que la línea de emergencia 911, se reportó el hallazgo del cadáver de un hombre, el cual se encontraba dentro de una finca abandonada, el cual, a decir del denunciante, pertenecía a un indigente que diariamente vagaba por calles de la colonia Santa Elena.

Minutos después elementos de tránsito y vialidad, solicitaron la presencia de los agentes de la policía municipal, informando vía radio, que al estar circulando sobre la carretera Torreón Matamoros, unas personas les habían marcado el alto las cuales les explicaron que habían encontrado el cadáver de un hombre.

Hasta el lugar del hallazgo acudieron agentes de la dirección de seguridad pública municipal, mismos que al interior del predio abandonado, debajo de una tapia, localizaron el cuerpo, por lo que acordonaron el área y esperaron el arribo de la gente del ministerio público y de los elementos de la unidad De servicios periciales de la fiscalía del Estado de Coahuila, de la delegación laguna uno.

Los peritos, revisaron el cuerpo, mismo que a simple vista no presentaba huellas de violencia, sin embargo no lograron identificar al occiso ya que entre sus pertenencias no encontraron alguna documentación oficial, por lo que ordenaron el traslado del cadáver a las instalaciones del Semefo a donde ingresó en calidad de desconocido.

Los restos pertenecen a un hombre de entre 45 y 50 años de edad, el cual vestía camisa negra, pantalón de vestir en color gris, sin calzado, mismo que por su aspecto y condición física se presume podría tratarse de un indigente.

El agente del ministerio público abrió la carpeta de investigación a fin de esclarecer el fallecimiento y se encuentra a la espera de los resultados de la práctica de la necropsia de rigor para conocer la causa formal del deceso.