Bryson Dechambeau se corona en el US Open

Lo que se suponía sería un US Open normal, produjo un campeón poco convencional.

Bryson DeChambeau no se preocupó en lo más mínimo por los angostos fairways y los profundos roughs que han convertido a Winged Foot en, históricamente, el más difícil de todos los US Opens. Con 18 kilos adicionales de masa muscular, quería someter al campo con su driver, incluso si algunos de sus golpes más erráticos quedaban enterrados. DeChambeau conectó un putt para birdie desde 7 pies en el hoyo 18, levantó sus gruesos brazos al aire y coronó una tarjeta de tres bajo par, 67, en un campo que no permitió otra ronda bajo par.

Le pueden decir el científico loco de la gorra. Le pueden decir el revolucionario del golf.

Pero, a partir de ahora, cualquier descripción de Bryson DeChambeau debe empezar con campeón del US Open.

Matthew Wolff terminó segundo en par de campo y Louis Oosthuizen acabó tercero con +2.