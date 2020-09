Anuncia Durango 44 contagios más de COVID-19

Ayer domingo, Gómez Palacio registró casi 200 casos activos de COVID-19 menos que la ciudad de Durango. El día de ayer no se reportaron defunciones, pero sí se registraron 44 nuevos contagios en toda la entidad. De los casos nuevos, 18 se ubican en la ciudad de Gómez Palacio.

Sobre los fallecimientos, el municipio lagunero y la capital del estado están a la par: ambos reportan 238 muertes.

En todo el estado de Durango, en total suman 7 mil 885 casos confirmados de coronavirus, hay 1,138 sospechosos y se han registrado 595 defunciones.

Ayer se confirmaron 44 contagios más (22 mujeres y 22 hombres) y ningún fallecimiento.

De los nuevos contagios de COVID-19, 18 se ubican en el municipio de Gómez Palacio, 16 en Durango capital, cuatro en Canatlán, tres en Ciudad Lerdo, y 1, respectivamente, en Guadalupe Victoria, Poanas y Pueblo Nuevo.

Sobre los casos acumulados en la entidad, la ciudad de Durango concentra la mayor cantidad, pues registra 3,690 contagios y 238 defunciones; le sigue el municipio de Gómez Palacio con 2,568 casos y también con 238 defunciones.

En tercer lugar se encuentra Ciudad Jardín con con 680 contagios y 33 defunciones.

Los tres municipios con la mayor concentración poblacional del estado, es decir, Durango, Gómez Palacio y Lerdo, también tienen el mayor número de casos activos: Durango tiene 319, Gómez Palacio 125 y Lerdo 45.

La Secretaría de Salud estatal tenía una estimación de contagios de coronavirus. Para el domingo pasado se pronosticaba un total de 8,008 casos confirmados de COVID-19, pero se han registrado 7,885; es decir, hubo una ligera disminución.

También se informó en cuanto a las defunciones, se observa que la mayoría están relacionadas con comorbilidades (presencia de uno o más trastornos además de la enfermedad o trastorno primario) como hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo.

"Por ello la insistencia en permanecer el mayor tiempo posible en nuestras casas, salir únicamente actividades esenciales, hay que recordar que la reactivación de ciertas actividades tiene que ver con la recuperación económica, más no con la vida social, es decir, algunas actividades están permitidas con la finalidad de evitar una crisis económica pero no para aumentar los casos y por ello el llamado para evitar acudir a fiestas, reuniones familiares y todas aquellas actividades que no tengan un objetivo fundamental", informó la Secretaría de Salud de Durango.