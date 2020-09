Clausuran finca en Torreón que estaba habilitada como antro-bar

Este de fin semana fue clausurada en el municipio de Torreón una finca que se habilitó como antro-bar y donde se desarrollaba una fiesta con alrededor de 80 personas. Había exceso de ruido dado que amenizaba un DJ con iluminación ambiental, consumo de bebidas alcohólicas y no se aplicó ninguna medida sanitaria para evitar el control y propagación del COVID-19. Los asistentes eran en su mayoría jóvenes y se pudo observar que no utilizaban cubrebocas, no se aplicó la sana distancia y algunos de ellos se saludaban de beso en la mejilla.

Personal de la coordinación de Padrones de la Secretaría de Finanzas del estado aplicó las medidas de seguridad correspondientes y dispersó la fiesta que se realizaba en calle Leandro Valle entre Escobedo y Bravo de la zona Centro. El titular de la dependencia, Luis Morales Cortés informó que durante el viernes y sábado se recibieron 31 reportes de eventos sociales masivos, de los cuales, 20 se hicieron a través del sistema de emergencias 911 y 11 por medio de la línea de WhatsApp que se habilitó para tal fin. El funcionario mencionó que dentro de estas denuncias ciudadanas, se reportó una presunta fiesta en una quinta en la colonia Zaragoza Sur pero al llegar al lugar, resultó ser un grupo numeroso de hombres y mujeres jóvenes que se encontraban escandalizando y alterando el orden en la vía pública. De igual manera y con apoyo de los elementos policiacos, se dispersó una fiesta en el fraccionamiento Latinoamericano que se estaba desarrollando en plena calle y donde había una banda musical y un importante grupo de asistentes. El fin de semana se realizó también una inspección en una fiesta de XV años que se realizó en el ejido La Partida. Según Morales Cortés, el evento social cumplió con los filtros de salud También se realizó inspección en ejido La Partida, fiesta de XV años. Evento controlado, cumplía con los filtros de salud por lo que se valoró y se pudo desarrollar de forma controlada. Autoridades del Estado realizaron la #clausura de un espacio habilitado como bar o antro donde se desarrollaba una fiesta para casi 80 personas; el establecimiento se ubica en calle Leandro Valle, entre Escobedo y Bravo de la zona Centro de #Torreón pic.twitter.com/qSb9eLvWfe — El Siglo de Torreón (@torreon) September 20, 2020