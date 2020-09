Recomienda Profeco planear el pago de deudas

A causa de la pandemia por COVID-19 y la crisis económica en que derivó, gran parte de la ciudadanía enfrenta deudas, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda no exceder el 30 por ciento de los ingresos periódicos, a fin de mantener un sano endeudamiento.

Una deuda es la obligación de pagar o devolver una cosa, principalmente dinero, en un determinado plazo de tiempo a otra persona o empresa. El problema se origina cuando ya no puede pagarla, ni intereses, ni pagos mínimos y/o adquiere una deuda nueva para cubrir una vieja.

El nivel de endeudamiento es la relación de sus deudas respecto a su ingreso total. Por ejemplo, si el ingreso mensual es de 7 mil 500 pesos con una deuda al mes de 750 tiene un nivel de endeudamiento del 10%. Cuando pasa, por mucho, el nivel de endeudamiento recomendado puede adquirir mayores deudas sin aumentar sus ingresos, por lo tanto disminuirá otros gastos básicos como pago de servicios (luz, agua y gas) o la renta.

Lo recomendable es que las deudas no deben exceder el 30% de los ingresos periódicos. Cuando están por debajo la probabilidad de incurrir en situaciones de falta de pago es menor, además mantiene una capacidad de endeudamiento sano.

La Profeco señala que con planeación y disciplina se puede salir de una deuda, y menciona dos caminos. El Método del Interés más Alto se trata de pagar las deudas con las tasas de interés más altas, como tarjetas de crédito, préstamos personales, crédito de auto, entre otros, pues son las que más dinero cuestan.

El segundo es el Método de la Bola de Nieve, que consiste en pagar las deudas más pequeñas lo más rápido posible, es decir, una vez que se liquida una le sigue con la siguiente, de esta manera se crea una “bola de nieve de pagos”. Saldar una deuda motivará a hacerlo con las demás.

La Procuraduría refiere que, si sus finanzas no están pasando por el mejor momento, la habilidad y buenos hábitos serán sus mejores aliados. Algunas recomendaciones son fijarse un plazo de tiempo para liquidar las deudas; pagar siempre en tiempo y forma; administrar y optimizar el dinero para ellas; priorizar y cubrir las que generan más intereses; saldar las pequeñas deudas en un solo pago; cubrir más de la cuota mínima; no atrasarse en los pagos; no pagar una deuda generando otra.

Si por alguna razón su capacidad de pago se viera comprometida existen opciones como reestructurar o consolidar la deuda. Acérquese a su institución financiera para más información. Liberarse de una deuda le traerá tranquilidad y en adelante sabrá imponerse límites y jerarquizar sus prioridades.