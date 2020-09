¿Cómo puedes ser un tiktoker exitoso?

TikTok es una red social que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, por distintas razones. Esta plataforma se ha vuelto viral por los diversos retos y tendencias que ha impuesto, además de la relativa sencillez con la cual se pueden crear videos y contenido original.

Comúnmente se cree que la aplicación la utilizan puros adolescentes que bailan al ritmo de canciones de reggaeton, pop u otros ritmos. Sin embargo, el contenido que se puede encontrar en la red es tan grande como la cantidad de usuarios activos mensualmente. Hay contenido de comedia, filosofía, arte, tecnología, ciencia, magia, política, movimientos sociales, historia, entre cientos de temas más.

A nivel mundial, el impacto de TikTok es innegable. Números de Statista indican que en Q4 de 2019, la aplicación alcanzó 219 millones de descargas por primera vez. Además, en 2019 se convirtió en una de las aplicaciones más descargadas que no son de gaming (sólo por detrás de WhatsApp y Facebook Messenger).

Para comenzar a usar TikTok, primero se debe descargar desde la tienda de aplicaciones del dispositivo donde la usarás. Después, tendrás que crear tu cuenta (con correo electrónico o cuenta de Facebook). A partir de ahí, podrás personalizar tu perfil (como la imagen de perfil, nombre de usuario y biografía).

Una de las grandes fortalezas, que también puede resultar en una limitante para creadores de contenido, es la duración de los videos que puede ser de hasta un minuto. Por lo tanto, es importante saber qué es lo que dirás para asegurarte que no te pases. O, si el tema es más largo, dar tiempo de indicar en el mismo video que habrá una continuación.

Utilizar esta plataforma es más entretenido y sencillo de lo que parece en un principio. Ya sea que quieras usarla para entretenimiento o porque tienes ganas de crear contenido, no le tengas miedo. Te explicaremos su funcionamiento y te daremos unos cuantos tips y secretos.

Conociendo TikTok

Al abrir la aplicación, mostrará la For You Page (fyp). Aquí, la plataforma te mostrará contenido basado en tus gustos e intereses (así como tus interacciones con el mismo contenido). Conforme utilices TikTok, el contenido de la fyp se sentirá más personalizado. Es decir, si constantemente le das like a videos sobre cine, te mostrará más contenido similar; si te gusta el contenido de ciencia, te mostrará creadores que se dedican a la divulgación de la ciencia o similares.

De entrada, la plataforma permite configurar las cuentas como privadas o públicas (e incluso, da la opción de hacerlo con cada uno de los videos que publicas). Si quieres utilizar TikTok únicamente como entretenimiento para ti y tus seguidores, configura tu cuenta como privada. Si quieres tener más alcance, deberás ponerla como pública.

Es decir, si tienes interés en crear videos, lo primero que debes determinar es qué tipo de contenido o contenidos quieres publicar. Después de eso, viene la diversión. Aunque la cantidad de filtros y efectos en videos de otros creadores pueden ser intimidantes, no te preocupes: poco a poco perfeccionarás tu técnica y encontrarás tu estilo.

En la parte central de la barra de abajo, se encuentra el botón que te permitirá comenzar a grabar. Ese es el primer botón al que le debes perder el miedo. Al presionar esa opción, te llevará a la pantalla de grabación. Vamos a conocerla.

En la parte de abajo, al centro, verás un círculo rojo. Ese te permitirá iniciar o parar la grabación. A su lado izquierdo, está la opción para acceder al catálogo de efectos. Del lado derecho, verás un cuadro que te dejará tener acceso a tu galería (desde ahí podrás cargar imágenes o videos grabados con la cámara de tu móvil). En la barra del lado derecho verás la opción de girar (para alternar entre cámara trasera o de selfie); velocidad, para determinar qué tan lento o rápido correrá tu video; filtros creativos y de belleza; y tiempo, para poner un temporizador tanto para antes de grabar como para determinar cuánto tiempo dejará pasar antes de parar la grabación automáticamente.

Debajo del círculo rojo de grabación, verás las opciones de 15s y 60s. Estas indican cuánto será el tiempo máximo de duración de tu video. Además de otros dos modos de creación con plantillas. En la parte de arriba, verás la barra que indica cuánto tiempo has grabado y la pestaña de sonidos (desde donde podrás tener acceso al catálogo de canciones disponibles para uso en la aplicación).

Como puedes ver, la creación de videos no es tarea de otro mundo. Sin embargo, es importante aclarar que los filtros, pausas en video y velocidad de reproducción, son recursos que puedes utilizar para crear contenido muy creativo y divertido. El límite es tu imaginación. También recuerda que la práctica hace al maestro; no te desanimes si un video no queda como quieres a la primera. Conforme pase el tiempo, tus habilidades en TikTok mejorarán cada vez más.

Trucos prácticos

Portadas. Uno de los trucos más prácticos para dar un mejor acabado a tu perfil de TikTok, son las portadas (que además te permitirán dar información sobre lo que trata el video). Para seleccionar un cuadro como portada, y además agregar texto, deberás terminar de crear tu video y, justo antes de publicarlo, presionarás donde dice "seleccionar portada" en la imagen que aparece al lado de donde pusiste una breve descripción de video y los hashtags, si es que los usaste.

Combinar efectos. Si te gusta utilizar más de un efecto en un solo video, lo puedes hacer así: escoge el filtro que te guste, mantén pulsado el botón de grabación y suéltalo. Después, cambia el filtro y repite el proceso para grabar de nuevo. Puedes usar tantos filtros como desees dentro de lo que te permita el tiempo de grabación.

Usar zoom. El zoom es una herramienta que muchos tiktokers usan, para dar un efecto dramático o cómico, al hablar en sus videos. Sólo debes mantener pulsado el botón de grabación y deslizar el dedo hacia arriba (para acercar) y hacia abajo (para alejar).

Efectos especiales y de tiempo. Estos son algunos de los rasgos más característicos en la plataforma, y los que a veces tienen como resultado videos que lucen impactantes. Aprender a usarlos con pericia, para sacarles el mejor provecho posible, requiere de práctica y tiempo. Estos los encontrarás después de que has finalizado la grabación. Los encontrarás en la pestaña de efectos (en la barra de abajo, al lado de la opción de texto, y donde también verás el botón de "siguiente"). Este catálogo de efectos para postproducción te permitirán tener efectos de humo, de transición, de tres pantallas; incluso podrás invertir el video si así lo deseas.

Aplicar un efecto sólo a una parte del video. En la misma pantalla de efectos, después de finalizar de grabar, podrás aplicarlos en momentos específicos de tu contenido. Para lograrlo, decide qué filtro usarás. Después, pulsa sobre él y mantén tu dedo ahí. La línea de tiempo avanzará. Al dejar de apretar se marcarán los segundos deseados. Puedes repetir la operación con otros filtros en el mismo video.

Realizar transiciones. También es el pan de cada día en TikTok. Los usuarios más experimentados pueden hacer transiciones que se ven espectaculares, pero eso necesitó tiempo y práctica (y, posiblemente, un conocimiento profundo de los efectos de transición que TikTok ya ha incorporado a su catálogo). Las transiciones sirven para múltiples propósitos: desde moverse de lugar hasta cambiar de ropa o maquillaje. Las más sencillas se logran así: 1) tapar la cámara brevemente con la mano; 2) pausar el video; 3) realizar el cambio de ropa, lugar o lo que sea; 4) tapar la cámara nuevamente; 5) grabar de nuevo y 6) destapar la cámara. Pero hay otras más complejas que le podrían dar un toque extra a tus videos.

Agregar texto. Puedes poner globos de texto que te pueden servir para muchos propósitos distintos. Les podrás poner colores y estilos diferentes, también. Además, les puedes dar una duración determinada, solo pulsa en ellos y selecciona la opción de edición. Desde esa pantalla podrás decidir cuánto durará y en qué momento del video aparecerá.

8 tips de uso

1. La grabación no siempre debe ser continua. Es decir, podrás pausar la grabación y retomarla cuando desees.

2. No presiones el botón de grabar todo el tiempo. Utiliza el temporizador que está en la barra del lado derecho de la pantalla de grabación; puedes seleccionar el número de segundos a grabar y un temporizador que te permitirá ponerte en tu lugar antes de que comience la grabación.

3. Utiliza hashtags. Estos te podrán tener un mayor alcance. Trata de revisar en tendencias cuáles son los más usados o más populares para el tipo de contenido que tú publicarás. El número ideal de hashtags va de 5 a 7.

4. Usa la pestaña de tendencias. Aquí encontrarás cuáles son los hashtags o sonidos más populares en ese momento. Así te puedes dar una idea de qué tipo de video hacer.

5. Sé constante. Construir una comunidad en redes sociales toma tiempo y dedicación. Si quieres crecer en número de seguidores y alcance, trata de publicar al menos un video al día.

6. Practica antes de grabar. Si crearás contenido de baile, por ejemplo, apréndete bien la coreografía antes de grabar el video y subirlo a la plataforma. Del mismo modo, si dirás algo, practícalo antes de grabar para que sepas bien qué decir y cómo decirlo a fin de evitar errores y que el discurso sea claro y entendible. Incluso, si es necesario, podrías hacer un pequeño guión para cada TikTok (lo cual, es especialmente útil si comenzarás a experimentar con efectos en postproducción, por ejemplo).

7. Contenido original. Esto es importante. Aunque sea el mismo tema, cada persona tiene su propio toque, estilo y receta para hacer las cosas. Sé tú mismo y no plagies contenido de otros tiktokers o creadores de contenido en otras plataformas porque, además de que te podrías meter en problemas, es contraproducente a largo plazo.

8. Sé respetuoso con la comunidad y diviértete.