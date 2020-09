Trastornos mentales... efectos de la pandemia

La pandemia de COVID-19 ha generado afectaciones en la salud mental y emocional de miles de personas. El confinamiento, el miedo al contagio del coronavirus y la pérdida de puestos laborales, entre otras causas, han desatado casos de ansiedad, depresión y hasta suicidio.

En fechas recientes, una gran cantidad de personas se han quitado la vida. Un caso muy sonado ha sido el del actor y cantante Xavier Ortiz. Afectado por el aislamiento de la pandemia, situación que, sumada a otras circunstancias que pasaba en la actualidad, como los problemas económicos, la falta de empleo y la separación con su segunda esposa, lo habrían llevado a asfixiarse.

La doctora Estela Durán y el actor Armando Araiza se unieron para ayudar a las personas que están lidiando con problemas mentales generados por la contingencia y con ello lograr que, tal y como le ocurrió al exGaribaldi, no recurran a situaciones trágicas como quitarse la vida.

"En el momento en el que una persona toma esa decisión es porque de verdad ya no vio otra salida para apagar ese sufrimiento generado por una depresión muy profunda, no tratada. Es una salida muy dolorosa.

"Pienso que Xavier debió haber pasado por un momento muy oscuro para tomar esa decisión. Hay muchas personas que en la pandemia no están viendo salida para seguir alimentando a sus hijos, para salir adelante. Esta pandemia ha agravado mucho cosas que ya venían de atrás y están tomando la peor de las salidas, siempre hay una solución, pero muchas personas no la ven", comentó Durán.

Estela y Armando platicaron con El Siglo de Torreón vía zoom de cómo es que están apoyando a las personas, no solo de la Ciudad de México, ya que gracias a la tecnología se han conectado con hombres y mujeres de todo el país y de otras naciones.

"Viene la pandemia y la OMS le avisa a todo el mundo el incremento de adicciones por la cuarentena; entonces, la doctora Estela y yo nos juntamos y por este gusto en común que tenemos de ayudar a la gente y de compartir nuestra experiencia descubrimos una formula en la que se combinan la experiencia de la doctora por medio de la hipnosis clínica, con 30 años de mi sobriedad en mi persona y de experiencia y de fortaleza que he tenido en estos años en los que me aleje de toda adicción", comentó Araiza.

Duran detalló durante la entrevista cómo funciona la hipnosis, práctica que, según reveló, ha solucionado de manera permanente la salud mental de las personas.

"Es una técnica muy poderosa que lo que hace es llegar al inconsciente. Cuando tenemos temas tan complejos como la autodestrucción, una adicción es autodestrucción, la gente llega a un punto en el que dice 'ya no puedo más con esta actitud, con esta persona, o con lo que sea'.

"Cuando va más allá de la voluntad de alguien es porque ya se ubica en el inconsciente, ya está en un sitio en donde no es tan fácil decir, 'hoy voy a cambiar'. La pandemia logró que se rebasaran los problemas mentales. Hay pérdidas por todos lados…de salud, de trabajo, de relaciones, y nosotros lo que hacemos es trabajar en el inconsciente de las personas".

Estela, quien ha dado muestras de su trabajo en programas como el matutino Hoy de Televisa, reveló que, "Échale ganas", es el peor consejo que alguien le puede dar a alguien que se encuentra mal.

"Decirle a una persona esas palabras, es una mentada de madre. Detesto esa frase, porque qué es eso, es algo sin sustancia, sin fundamento. Explíquenme el paso uno, dos y tres para echarle ganas", sostuvo.

Armando reveló que una adicción que tenía al vino lo llevó a tener problemas de todo tipo. Aseguró que hoy en día está sano y no se le antoja recurrir a las bebidas alcohólicas para pasarla bien.

"La hipnosis ayuda a que los cambios sean definitivos, no temporales. Me siento muy bien y por eso estoy platicando con la gente de cómo logré salir adelante, de cómo me repuse y hoy sí tengo una adicción, pero es al ejercicio".

Araiza descartó que pese a que su hermano Raúl también ha enfrentado adicciones, el seno familiar les haya detonado que tomaran esos caminos siendo adolescentes. "Este tipo de actitudes es algo multifactorial, no hubo un detonador en particular, simplemente tuve broncas con mi forma de beber, y eso le ocurre a muchos jóvenes. Al ver lo que me pasaba, decidí darle vuelta a la página. La fiesta no me iba a traer algo bueno".

Durán analizó también otras conductas de famosos que han sido expuestos como la locura que vivió Britney Spears hace unos años que la llevó a raparse o bien el conflicto que hay entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía.

"En el caso de Britney cuando hay una situación delicada en la que le querían quitar a sus hijos evidentemente hay fracturas en sus estructuras fundamentales que deben de ser tratadas. La gente entra a esas conductas porque hay fracturas que devastan, para poder salir adelante hay que reparar las estructuras.

"Lo que le pasa a Alejandra y Frida es también autodestructivo. Se están dañando ellas mismas cuando puedo asegurarles que se aman profundamente. Hay técnicas que pueden ayudarlas", comentó.

Por último, Araiza dijo que los laguneros les pueden hacer cualquier pregunta relacionada con lo citado a través de las redes sociales. "A mí me encuentran en redes como Armando Araiza y la doctora en sus redes y en su página que es www.terapiabreve.com".